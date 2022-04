Os desafios da “geração lockdown”

Serão 11 encontros com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara Municipal no Youtube. Datas vão de 28 de abril a 7 de maio para discutir a concessão do transporte público urbano da metrópole.

Transporte coletivo Campinas– Usuários de transporte público de Campinas (SP) poderão opinar sobre o serviço em 11 audiências públicas promovidas pela prefeitura e com transmissão ao vivo no canal da Câmara Municipal na internet. O cronograma foi divulgado nesta segunda-feira (25) e compreende o período de 28 de abril a 7 de maio.

O tema é a concessão do transporte coletivo e o edital da nova licitação. O primeiro encontro será na sede da prefeitura a partir das 18h, localizada na Avenida Anchieta, nº 200, no Centro, na próxima quinta-feira (28). Veja o cronograma completo abaixo com as audiências nas regiões da metrópole.

As audiências são coordenadas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento (Emdec) e Secretaria de Transportes (Setransp). Além da população, podem participar conselhos municipais, associações de classe e entidades públicas e privadas do município.

“Os participantes poderão submeter perguntas, que serão lidas e respondidas durante o evento ou posteriormente. Trata-se de uma oportunidade para apresentar sugestões e relatos sobre a utilização das linhas municipais”, informou a administração municipal.

Além do encontro na prefeitura, as demais 10 audiências públicas serão nas regiões de Sousas, Vila Industrial, Vida Nova, Jardim Morumbi, Cidade Singer/Campo Belo, Campo Grande, Jardim Londres, Amarais, Barão Geraldo e Padre Anchieta. A transmissão ao vivo das audiências será pela TV Câmara de Campinas, em seu canal no Youtube.

Transporte coletivo Campinas – Cronograma das audiências públicas

28/04 – 18h às 20h – Centro | Salão Vermelho – Paço Municipal (Av. Anchieta, 200)

29/04 – 18h às 20h – Sousas | Salão Paroquial Igreja Santana (R. Siqueira Campos, 90)

30/04 – 10h às 12h – Vila Industrial | Inspeção Veicular – Emdec (R. Dr. Salles Oliveira, 1380)

02/05 – 10h às 12h – Vida Nova / Ouro Verde | CIC-ESPRO (R. Odette Teresinha Santucci Otaviano, 92)

02/05 – 18h às 20h – Jardim Morumbi / Ouro Verde | Faculdade Anhanguera (R. Emília Stefanelli Ceregatti, 160)

03/05 – 18h às 20h – Cidade Singer / Campo Belo | Igreja Missionária Água da Vida (R. Davi Alves de Barros, s/nº)

04/05 – 10h às 12h – Campo Grande | Ginásio do Parque Floresta (R. Alziro Arten, s/nº)

04/05 – 18h às 20h – Jardim Londres | Faculdade Anhanguera (R. José Rosolen, 171)

05/05 – 18h às 20h – Amarais | SEST SENAT (Av. Comendador Aladino Selmi, 1395)

06/05 – 18h às 20h – Barão Geraldo | Salão Paroquial Igreja Santa Isabel (R. Benedito Alves Aranha, 226)

07/05 – 10h às 12h – Padre Anchieta | Espaço Cultural Maria Monteiro (R. Dom Gilberto Pereira Lopes, s/nº)

Transporte coletivo Campinas – Temas que serão discutidos

Alguns dos assuntos que serão abordados por conta da nova concessão serão: redução de custos diante da alta no preço dos combustíveis no setor de transporte; incentivo à adoção de frota limpa e ambientalmente sustentável; e a racionalização das linhas para adequação ao plano viário da cidade.

Segundo a prefeitura, também será explicado o processo do equilíbrio econômico, social e ambiental do sistema; e a operação dos corredores BRT (Bus Rapid Transit – Ônibus de Trânsito Rápido).

Esta é a segunda etapa de participação popular. A primeira foi na revisão do processo de concessão do transporte, em 22 de novembro de 2021. Durante 30 dias, a população pôde enviar sugestões, por meio de formulário eletrônico, para a construção colaborativa do processo.

Transporte coletivo Campinas

