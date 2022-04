Orquestra de Cordas Bachiana Filarmônica e maestro João Carlos Martins se apresentam em Vinhedo

O concerto gratuito acontece no dia 29 de abril, às 20h, no Teatro Municipal Sylvia de Alencar Matheus

A Orquestra de Cordas Bachiana Filarmônica se apresenta em Vinhedo, no Interior de São Paulo, no dia 29 de abril, às 20h, no Teatro Municipal Sylvia de Alencar Matheus, à Rua Monteiro de Barros, 101, Centro. O concerto gratuito terá regência do maestro João Carlos Martins, um dos principais pianistas e regentes da atualidade. Os ingressos estarão disponíveis a partir desta terça-feira, dia 19 de abril no link: https://bit.ly/espetaculo_joao_carlos_martins_em_vinhedo ou 2h antes na bilheteria, respeitando a capacidade do teatro conforme normas vigentes, inclusive sendo obrigatório apresentar o comprovante das vacinas. O local acessível à PCD (Pessoa com Deficiência).

A apresentação da Orquestra de Cordas Bachiana Filarmônica, sob regência do maestro João Carlos Martins, traz no repertório composições de autoria de renomados músicos e compositores. Durante o espetáculo, João Carlos Martins interage com a plateia, comentando a respeito de fatos sobre o cenário da música erudita, levando, assim, o conhecimento da cultura musical ao público. Haverá́ a entrega de um programa para os espectadores.

Viabilizado pelo Governo do Estado de São Paulo, através do Edital ProAC Expresso Direto, o projeto Orquestra de Cordas Bachiana Filarmônica e Maestro João Carlos Martins é produzido pela Villa 7 Produções Culturais em parceira com a AH 7 Gestão Cultural, com apoio da Prefeitura de Vinhedo, através da Secretaria Municipal de Cultura Turismo, e da Fundação Bachiana.

Em consonância com os valores do maestro João Carlos Martins, que é levar a música erudita para as mais diversas plateias em todo o país, o projeto tem o intuito de atingir as diversas camadas da população, nas diferentes faixas etárias, com o propósito de levar a música clássica aos diferentes contextos sociais e disseminar a cultura às pessoas que, muitas vezes, não têm acesso.

O maestro

João Carlos Martins acumula grandes conquistas em sua carreira. Por isso, é aclamado por onde passa, além de ser considerado um dos maiores intérpretes de Bach pela imprensa do Brasil e do mundo. Aos 21 anos, fez seu primeiro recital no Carnegie Hall, onde tocou com as maiores orquestras americanas e europeias.

A carreira de pianista foi cessada por uma série de problemas nas mãos. Mas a paixão pela música o fez voltar ao cenário como regente. Há mais de dez anos à frente da Orquestra de Cordas Bachiana Filarmônica, o João Carlos Martins tem trabalhado em prol da democratização da cultura no país, levando música erudita para as mais diversas plateias Brasil afora.

A Orquestra

Formada por um grupo de músicos selecionados entre as melhores orquestras brasileiras, a Orquestra de Cordas faz parte da Fundação Bachiana Filarmônica e é elogiada no mundo todo. Estruturada por cinco primeiros violinos, quatro segundos violinos, três violas, dois cellos, um contrabaixo, um oboés, um fagote, um clarinete, uma flauta e uma percussão, a orquestra é integrada por profissionais que fazem questão de aprimorar seu talento com trabalho e estudo.

Sobre a Villa 7 Cultura

Com experiência de uma década no desenvolvimento de atividades culturais, a Villa 7 Cultura cria projetos assertivos, direcionados e personalizados para empresas que desejam promover a sinergia entre sua missão, visão e valores com as necessidades (reais) da comunidade que os recebe.

A partir do comprometimento necessário para condução dos projetos de maneira ágil e singular com transparência e boa utilização dos recursos, a Villa 7 estreita laços com ONGs, instituições e artistas, trabalhando árdua e intensivamente para levar o melhor conteúdo para plateias mais do que especiais.

Sobre a AH7 Gestão Cultural

A AH7 Gestão Cultural atua para democratizar o acesso à arte e cultura para cocriar o futuro desejável para todos. Nascida em 2014, a AH7 tem a responsabilidade de gerir aquilo que é subjetivo, impalpável e simbólico de forma objetiva e organizada, sem riscos de interferência no processo criativo, sintonizando ideias e potencializando os resultados das ações pleiteadas.

SERVIÇO

Orquestra de Cordas Bachiana Filarmônica regida pelo Maestro João Carlos Martins

Data e horário: Dia 29 de abril de 2022, às 20h

Local: Teatro Municipal Sylvia de Alencar Matheus | Rua Monteiro de Barros, 101, Centro – Vinhedo-SP

Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 19 de abril no link: https://bit.ly/espetaculo_joao_carlos_martins_em_vinhedo ou 2h antes na bilheteria, respeitando a capacidade do teatro conforme normas vigentes.