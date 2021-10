Operação Padroeira: tráfego no sentido sul de Minas deve ser de 112 mil veículos

2ª edição da HRA Kids Racing vai integrar 18 pilotos com 30 crianças atendidas no Lar da Criança Feliz, de Campinas, com a participação de pilotos da Stock Car

O Dia das Crianças, comemorado na terça-feira, 12 de outubro, será celebrado por 18 pilotos das categorias Mirim (5 a 8 anos) e Cadete (8 a 11 anos) que treinam no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia, com uma corrida e um encontro com 30 crianças atendidas no Lar da Criança Feliz, de Campinas, de acolhimento provisório àqueles afastados do convívio familiar por medida protetiva. Após a corrida, todos vão se integrar num café da manhã, com as presenças dos pilotos Beto Monteiro e Gaetano di Mauro, da Stock Car.

O evento está programado para começar a partir das 8h e é organizado pelo preparador, mecânico e chefe da equipe HRA Petrukio Racing, Heber Rodrigues Alves, sediada em Paulínia. Segundo o organizador, a competição contará com toda a infraestrutura e segurança do kartódromo, que cedeu o uso da pista e do sistema de cronometragem.

“É um dia para celebrar, correr e brincar, por isso, todos os pilotos ganharão troféus, independentemente da posição de chegada. E, neste ano, teremos a presença das crianças do Lar da Criança Feliz, que vão conhecer a pista, os karts e os pilotos e ter o primeiro contato com o kartismo, um esporte muito bom para crianças”, ressalta Petrukio, como é conhecido.

O preparador conta que foi atendido prontamente pelos pilotos Beto Monteiro e Gaetano di Mauro, da Stock Car, para a participação deles no evento em Paulínia. “São grandes campeões e se dispuseram a participar e deixar o evento ainda mais bacana, dando a oportunidade para que as crianças possam conhecê-los e tirar fotos, tornando a festa ainda mais especial”, comemora o organizador.

Os pilotos Mirins e Cadetes vão correr em grupos separados. A prova será composta de duas baterias de 12 voltas cada: a primeira, às 8h e, a segunda, às 10h. A entrada no Kartódromo San Marino é gratuita.

Serviço

2ª HRA Kids Racing

Quando: 12 de outubro

Onde: Kartódromo Internacional San Marino

(Rua Armando Botasso, 1.200 – Betel – Paulínia/SP)

Horário: a partir das 8h