Ocupação da rede hoteleira da região da Região de Campinas fecha 2022 acima de 2019

Além de humor e shows musicais ao longo do mês, o Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas programou atrações infantis para até o final de janeiro, oferecendo opção para o período de férias escolares, com meia-entrada a R$25. Os ingressos estão à venda nas bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com.

O show de stand-up do humorista Matheus Ceará, “Vocês Pedem e Eu Conto”, abre a programação de 2023 do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas na sexta-feira e sábado (06 e 07 de janeiro), às 21h. Os preços dos ingressos variam de R$60 a R$160 (de acordo com o setor) e podem ser adquiridos nas bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com.

A classificação etária é de 16 anos. Neste show, que leva o nome de um dos quadros de sucesso do comediante na internet, Matheus conta histórias de casais, de situações que acontecem no dia a dia e dá dicas engraçadas sobre traição, além de brincar com casos da plateia que tem, também, a oportunidade de escolher algumas das piadas. Informações no site www.teatrogt.com.br.

Matheus Martone nasceu em Fortaleza, no Ceará (daí o apelido de infância), e, aos oito anos, mudou-se para o interior de São Paulo. Já nessa época começou a imitar os amigos e professores da escola. Aos 14 anos lançou seu primeiro show de piadas “A boca do riso”. Como tinha vergonha de subir ao palco de cara limpa, adotou a indumentária comum do caipira nordestino, surgindo, assim, o personagem Matheus Ceará.

Fábio Rabin

“Muita Treta” é o nome do sexto stand-up de Fábio Rabin que estará em cartaz todos os domingos de janeiro, às 19h, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas, a partir do dia 08. Os ingressos custam R$40 (meia entrada) e R$80 (inteira). A classificação etária é de 16 anos. Se em seu último show já estava tudo “Embaçado”, agora se tornou pior. Até 2020, a vida de Fábio Rabin estava nos trilhos e a carreira ia bem, até que dois fatos fizeram tudo virar de cabeça pra baixo: a descoberta terrível de uma doença em sua esposa e a pandemia mundial da covid-19. Fatores que, combinados, poderiam afetar de modo destrutivo de qualquer ser humano, mas que neste caso, se tornaram exemplo de luta, superação e, é claro, de novas piada.

“Muita Treta” é um stand up que traz o desabafo sobre um tempo de pensamentos insanos, de ideias absurdas e de uma sociedade doente. Assim, a melhor arma pra enfrentar o ódio e o clima pesado foi, sem dúvida, o bom humor e o espírito leve. “Afinal de contas, se a vida nos leva para baixo, é necessário respirar, entender o que está rolando e, finalmente, voltar a subir. Porque a vida é bela, mas também tem muita treta”, ironiza o comediante.

Infantis

A programação infantil tem muito destaque, principalmente nas duas primeiras semanas de janeiro, começando no sábado, 07, com “O Mágico de Oz”. Todos os espetáculos infantis serão apresentados às 15h ou às 17h e os ingressos custam R$25 (meia-entrada) e R$50 (inteira). A classificação etária é livre. A agenda para as crianças segue no domingo, 08, com “Pinóquio”; na segunda-feira, 09, com “O Sítio do Pica Pau Amarelo”, às 15h e às 17h com “Os Três Porquinhos” (será reapresentado no dia 17). Na próxima terça-feira, 10, serão também duas sessões: às 15h, “Um Baú de Barulhinhos 2 – Na Fazenda”, e, às 17h, “A Pequena Sereia”. Na quarta-feira, 11, às 15h, o espetáculo será “A Bela e a Fera”.

