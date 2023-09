O calor chegou: veja como deixar o ambiente fresquinho para o pet

Setembro Amarelo reforça a importância da saúde mental e do cuidado com os sentimentos

Posso ter outras preocupações e desafios e ainda ser feliz? A resposta é sim! Sujeitos a ter contato com uma variedade de emoções o dia inteiro, também precisamos olhar para aquilo que nos incomoda para entender e ressignificar os sentimentos.

Segundo estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2019, o suicídio foi a quarta principal causa de morte entre jovens (de 15 a 29 anos). Numa escala global, mais de 700 mil pessoas perdem a vida todos os anos dessa forma. Daí a importância de falarmos sobre a saúde mental. Em princípio, as emoções têm importante papel para nossa sobrevivência, mas precisam ser acionadas adequadamente pelo nosso cérebro.

Tudo bem ter emoções que não nos orgulhamos, já que elas têm um espaço na nossa vida, a questão é que não podemos nos render para um único sentimento. Para Fernanda Costa, psicóloga da Legião da Boa Vontade (LBV), de Maceió/AL, é essencial desenvolver o autoconhecimento, o equilíbrio e a inteligência emocional além de analisar constantemente os pensamentos.

Permitir se ouvir e ser ajudado

A psicóloga enfatiza que “quando estamos passando por conflitos pessoais e não conseguimos lidar com nossas emoções, consequentemente não conseguimos lidar com as do outro. Não se consegue ouvir, compreender e ajudar porque nós estamos internamente enfraquecidos e fragilizados”. No entanto, também é fundamental pedir apoio especializado quando necessário: “Sabemos o quanto é desafiador quando se está passando por uma depressão ou enfrentando uma ansiedade, a gente precisa ter em mente a importância de conversar, de pedir apoio, seja de um amigo ou de um profissional que possa ajudar no processo de ter uma compreensão e de se reerguer”, relata Fernanda.

Nesse sentido, entender as emoções torna-se um exercício diário visto que necessidades, desafios e preocupações nos acompanharão durante nossa existência. “Mesmo sendo um adulto que sabe se autodefender a gente precisa valorizar as emoções tanto para conosco como com o outro. É fácil? Não é fácil, mas é essencial para que possamos conseguir lidar com anseios, dificuldades e com nossas particularidades.” A psicóloga finaliza com o recado: “Sempre há Esperança”.

Vale a pena lutar

A LBV promove diversas campanhas temáticas com o intuito de conscientizar as pessoas sobre a importância de valorizar a Vida em todas as suas formas, as quais consistem na realização de atividades socioeducativas e divulgação de conteúdos de utilidade pública aos seus assistidos e para a população em geral, a exemplo da campanha Pela Vida, vale a pena lutar, que foca no combate e na prevenção ao suicídio.

