O assassino silencioso – Intoxicação por alumínio

Brasil, outubro de 2023: A leitura é uma prática que traz inúmeros benefícios aos leitores e quando estimulada desde a infância os impactos positivos podem ser muito maiores. Por meio dela, as crianças desenvolvem a concentração, memória, raciocínio e compreensão, estimulam a linguagem oral e ampliam a capacidade criativa.

No Brasil, o hábito ganhou forças nos últimos anos, como mostram dados recentes. Cerca de 52% das pessoas têm o hábito de ler, de acordo com a última edição do estudo Retratos da Leitura no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que as mulheres lideram quando o assunto é leitura. Em 2021, 62,3% das entrevistadas afirmaram ter lido ao menos um livro durante o período da avaliação.

Com o lançamento da nova editora Vélos, a edição 2024 de “Café com Deus pai”, ganhou sua versão para os baixinhos e os maiores.

Em sua edição kids, João, Isabella, Gabriel, Vitória, Enzo e Valentina formam uma turminha divertida e única. Juntos, eles encaram um ano cheio de aventuras emocionantes, determinados a descobrir o propósito de Deus. Com a ajuda especial da xícara inteligente chamada Expressinho e da leal e protetora cachorrinha Zilu, eles enfrentam os desafios que surgem em seu caminho.

São 366 histórias ilustradas, especialmente adaptadas para os pequenos de 0 a 9 anos em processo de alfabetização. Esse livrinho não só proporciona entretenimento, como também estimula o aprendizado por meio de atividades lúdicas e desafios que podem ser colocados em prática.

“Esse livro traz consigo, um conteúdo bíblico valioso, abordando temas como os dez mandamentos, o fruto do Espírito, amizade, generosidade, solidariedade e muito mais. A cada página, as crianças serão envolvidas por momentos emocionantes e inspiradores, que ensinam sobre a importância de seguir os propósitos de Deus Pai. O objetivo é despertar nas crianças o interesse pela Palavra de Deus desde cedo, promovendo valores e ensinamentos relevantes para suas vidas. Esse livro é um companheiro diário que irá incentivar o desenvolvimento cognitivo e espiritual das crianças, por meio de histórias envolventes e ensinamentos que as acompanharão durante todo o ano”, conta Junior Rostirola, autor do livro mais vendido do Brasil, com quase 1 milhão de cópias vendidas, em 1º lugar nas plataformas Amazon e na Revista Veja.

Já na edição Teens, Junior, Michelle, Ana, o senhor Antônio e o papagaio Lara embarcam em emocionantes aventuras enquanto aprendem sobre o amor transformador de Jesus, que impactou o mundo de forma extraordinária.

Composto por 366 histórias, ele é ideal para pré-adolescentes de 9 a 14 anos. Além das emocionantes aventuras, também traz desafios e conteúdo bíblico para enriquecer o conhecimento e compreensão da fé, trazendo a nova geração para perto de Deus Pai.

“Este livro mostra como lidar com as diversas situações da vida: como escola, estudo, diversão, medo, dificuldades e bullying. Através dessas histórias, será ensinado que, com a ajuda de Jesus, tudo pode ser transformado para o bem”, continua Junior, ao afirmar que o processo de leitura e evangelização começa dentro de casa com a família, e quanto mais jovem a criança for exposta a essa rotina, mais fácil e natural será.

As duas versões prometem impactar e reforçar o mesmo que o “Café com Deus Pai” adulto, proporcionando um novo olhar e incentivo quando se fala de leitura. O ato de ler todos os dias uma página, a experiência de tomar uma xícara de café ao acordar em pleno café-da-manhã, o cheiro de café ao abrir o livro evaporado a cada passada de folha… experiências únicas que proporcionam entrega, conforto, paz e conexão com algo maior, e assim, fidelizar leitores por onde se passa.

Através de devocionais diários, o leitor é convidado para um encontro com Deus que, além de ensinar um novo modo de apreciar uma xícara de café, mostrará como a vida também pode ser saboreada.

