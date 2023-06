Nos últimos anos tenho participado de muitos eventos regionais, estaduais, nacionais e internacionais, em diversos grupos (literalmente tenho saído da bolha que as redes sociais nos colocam). Uma questão muito falada é sobre a falta de novas lideranças e sempre que ouço fico preocupado, e ao mesmo tempo vejo muita sinergia com o que tenho falado, escrito e me movimentado, que é promover o surgimento destas novas lideranças ou fazer chegar aos líderes atuais, o nome de inúmeros lideres novos que tem surgido, mas que por uma “cegueira” coletiva não são notados, não dão espaço, ou simplesmente as lideranças antigas e atuais tem feito questão de não deixarem aflorar, não darem espaço para que eles se tornem os líderes que todos desejam.

Neste texto vou procurar passar algumas ações que tenho realizado para que estes novos líderes sejam os protagonistas e nos mostrem, implantem as sugestões e soluções para os problemas doa dia a dia que enfrentamos.

Uma ação que tomei anos atrás, já planejando minha aposentadoria como programador e desenvolvedor de sistemas, foi a de capacitar novas pessoas para realizarem as tarefas que fazia na empresa, e como: leitura de livros; rede de relacionamento; cursos; trilha de conhecimento; seguirem os grandes profissionais do mercado e no dia mostrava a operação na prática, neste caminhar ia lhes delegando as tarefas e checando se estava dentro do padrão que o cliente esperava.

Preparado esta primeira transição parti para outro planejamento agora numa questão mais desafiadora: a liderança e administração da empresa, e seria desafiadora, pois isto envolveria a gestão de pessoas, relacionamento com o cliente interno (colaborador e suas famílias) e externo (clientes, fornecedores, parceiros, governo, entidades, etc.), a atitude foi mostrar a eles o propósito da empresa, o meu propósito de vida, conhecer o propósito de vida deste novo líder, e juntos construirmos uma trilha de conhecimento e capacitação para que dentro de um certo período ele fosse capaz de assumir a nova função (liderar a equipe), isto foi feito com acompanhamento diário, muita conversa dentro e fora da empresa, no inicio mais falava e do meio para o final mais ouvia, para poder “regular a vela” para seguir no caminho que havia traçado, importante também destacar que nesta jornada a questão do delegar e ver na prática a postura foram fundamentais para o êxito.

Como o assunto ELEIÇÕES 2024 já começa a ganhar manchetes nos jornais, redes sociais e no convívio do dia a dia, ressalto também que na parte política novos lideres estão surgindo pois também passaram por uma trilha de conhecimento, se capacitaram e eles sabem que o aprendizado é constante e por isto bons livros, bons cursos, boas mentorias são fundamentais para que possam propor boas leis, fiscalizarem corretamente e colocar em prática algo que atenda os anseios da população, onde a melhoria ocorra por proporcionar um ambiente melhor para se desenvolverem e com isto melhorar o emprego e renda deles e de seus familiares.

Liderar requer habilidades, técnicas e práticas quanto uma mentalidade e uma postura adequadas. Uma liderança eficaz combina a aplicação de habilidades e a adoção de uma atitude orientada para o sucesso e o desenvolvimento dos outros.

João Rodrigues

@joaorodriguesjaguariuna

Presidente do MARKETING DO BEM

Administrador – Gestor de Negócios – Empreendedor do Bem

“Fazer o BEM gera Excelentes Resultados”

