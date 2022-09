Novo conceito de saúde e exercício físico em Jaguariúna

Aulas individuais com programas de treinamento individualizado é a aposta do professor Dr. Rodrigo Dias

O Studio O2 é uma novidade em saúde e exercício físico em Jaguariúna. O proprietário, professor e responsável, Rodrigo Dias, tem extensa carreira e muito estudo para proporcionar aos seus clientes programas individualizados de treinamento.

Rodrigo é graduado em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) e ao longo da graduação fez anos de iniciação científica, onde iniciou seu mestrado e doutorado para adquirir mais conhecimento científico. Na Unimep fez mestrado em Imunologia do Exercício, Metabolismo e Nutrição assim como Doutorado em Fisiologia do Exercício e Treinamento Desportivo.

Confira o vídeo de apresentação do personal

O profissional é de Jaguariúna, mas com 20 anos saiu da cidade para estudar e ao longo desse período, morou no Sul do Estado de São Paulo e também na capital do Piauí, em Teresina. “Dividi minhas ações profissionais tanto como Personal, onde atuei com grupos sob condições clínicas como idosos, obesos, cardiopatas, diabetes, hipertensos, câncer, soropositivos, escoliose, fibromialgia, etc. e também na docência em cursos de graduação e pós-graduação”, conta Rodrigo.

Porém, nos últimos anos Rodrigo estava se sentindo muito confortável frente a sua contribuição na docência e decidiu voltar a demandar a grande maioria do tempo como Personal novamente. “Assim, retornei para a cidade e montei o Studio O2. O Studio é o espaço onde a ciência, a saúde e exercício se encontram. Atendimento personalizado e de qualidade. Local privado, climatizado e aconchegante”, explica.

O Personal explica que a criação do Studio O2 foi pensada não apenas para o atendimento, de fato, personalizado, mas, em um espaço de uso exclusivo para clientes que não se sentem bem em ambientes cheios e por vezes, com a poluição sonora das academias convencionais. “Assim, o Studio O2 tem como premissa de trabalho, a aplicação de uma avaliação física e clínica completa: Anamnese, Perfil Metabólico = glicemia de jejum ou pós prandial e lactato, Perfil Hemodinâmico = frequência cardíaca de repouso, pressão arterial, pico de fluxo expiratório e oximetria, Perfil Antropométrico = estatura, massa corporal, gordura corporal, massa magra, taxa metabólica basal e perimetrias, Capacidades Físicas = flexibilidade, capacidade aeróbia, força e testes motores, etc, sendo os testes escolhidos e adequados de acordo com cada condição física e clínica, a fim de auxiliar nas tomadas de decisões frente aos programas individualizados de treinamento”, explica.

Porém, apesar de ter suas energias fortemente voltadas para o Studio, Rodrigo ainda mantém suas atividades como docente nos cursos de pós-graduação em Fisiologia do Exercício, Treinamento Desportivo e Personal Training no Centro Universitário de Itajubá (FEPI). Também é Revisor do Periódico International Journal of Exercise Science além de escrever periodicamente para a Revista Suplementação, especificamente na coluna, Palavra do Especialista.

O trabalho personalizado de fato vem crescendo muito. Cada vez mais as pessoas buscam o atendimento privado e se você se interessou no trabalho de Rodrigo, entre em contato pelo número (19) 99790-7125 ou pelas redes sociais do Instagram e Facebook do próprio Studio O2.

