Novidade em Campinas: Franquia de escovaria sem hora marcada chega à cidade

A correria do dia-a-dia faz com que muitas vezes não dê tempo para cuidar dos cabelos, quem dirá sem horário agendado. Com a proposta de atender sem hora marcada, a Fast Escova, uma das maiores redes de escovaria do Brasil, oferece serviços de maquiagem, escova e cabelo em até no máximo 40 minutos. A rede que conta com mais de 170 unidades, sendo 114 inauguradas, acaba de inaugurar franquia em Campinas.

Janaína Carvalho de Souza e Fernanda Cristina da Silva Gomes são as franqueadas da nova unidade. As duas tinham o desejo de investir no ramo de beleza e estética, mas a pandemia da Covid-19 adiou os planos, foi então que em janeiro de 2023, inauguraram a Fast Escova em Campinas. Para tornar-se empresária, Janaína se desligou da empresa em que trabalhou por doze anos e Fernanda continua seu trabalho como administradora de empresas ao mesmo tempo em que administra a Fast Escova.

“A Fast Escova responde a uma necessidade atual para as mulheres que não têm tempo e isso vai muito de encontro ao que eu penso e procuro. A opção de atendimento sem hora marcada é o grande diferencial da rede. Além disso, o mercado de beleza no Brasil é muito promissor, por isso estamos apostando nesse setor. Trata-se do início de um plano B na minha vida, mas que pretendo no futuro transformá-lo em meu único plano profissional”, declara Fernanda.

Fundada pelas empresárias Márcia Queiroz e Michelle Wadhy, a Fast Escova oferece serviços diferenciados, com valores fixos e justos, independentemente do tamanho do cabelo. Além de não precisar agendar horário, os clientes sabem exatamente quanto tempo ficarão no local (os serviços de escova, make e tranças, gastam no máximo 40 minutos para serem executados com perfeição e conhecimento de especialistas).

Com faturamento de R$70 milhões, a Fast Escova inaugura em média cinco unidades por mês e tem como expectativa chegar a 200 franquias neste ano e faturar cerca de R$120 milhões.

“Escolhemos Taquaral por ser um bairro nobre em Campinas. Acreditamos que será um sucesso”, diz a franqueada. A unidade irá oferecer todos os produtos oferecidos pela rede – Home Care, além dos serviços de Escovas, Tratamentos, Maquiagem, Penteados, Manicure e Sobrancelhas.

A expectativa de ambas as franqueadas é alta: “Queremos ser a loja número um de faturamento e ainda pretendemos abrir quem sabe uma segunda unidade em breve”, finaliza Fernanda.

