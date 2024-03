Nogueirenses disputam maior evento de Judô da América Latina

2ª edição do projeto é intitulada “Dr. Água em: As Melhorias do Saean Não Param”; lançamento aconteceu nesta sexta, 22, Dia Mundial da Água

O Dr. Água, mascote do Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean), embarcou em mais uma aventura. Desta vez, o personagem surpreendeu a criançada no lançamento da 2ª edição da revistinha em quadrinhos, desenvolvida em parceria com a Secretaria de Educação.

Intitulada “Dr. Água em: As Melhorias do Saean Não Param”, a obra teve uma tiragem inicial de 5.700 exemplares e será distribuída em 24 escolas municipais que atendam alunos da Educação Infantil e Fundamental I. O lançamento do projeto aconteceu nesta sexta-feira, 22, na Emef Prof. Ver. Amaro Rodrigues (Ninico) e na Emei Regina Aparecida Posi de Oliveira.

A presidente do Saean, Gabriela Montoya, revelou que essa edição da obra literária infantil narra todas as melhorias e obras feitas pela autarquia nos últimos anos. A fim de aproximar ainda mais o pequeno leitor, ela explica que todas as histórias se passam em Artur Nogueira, com cenas em pontos importantes, tais como a Barragem Ângelo Toniolo, as Estações de Tratamento de Água/ Esgoto etc.

“O lançamento foi ainda mais especial, porque além de ter acontecido no Dia Mundial da Água, conseguimos personificar e levar nosso mascote pessoalmente. As crianças se divertiram muito”, exclamou a superintendente.

O prefeito Lucas Sia (PSD) parabenizou a iniciativa que alcançará milhares de estudantes. “A educação é um pilar fundamental para que a nossa cidade continue progredindo. Esse Gibi é uma excelente oportunidade para educar as futuras gerações sobre as melhorias que garantem o saneamento básico na cidade e mostrem que o trabalho está sendo realizado com êxito”, frisou.

História e personagens

A secretária de Educação, Débora Sacilotto, justificou a escolha do gênero literário. “Decidimos tratar o assunto por meio da revistinha, pois, enquanto educadores, entendemos que os gibis têm o poder de fazer com que a criança se identifique com os personagens, já que todos os diálogos foram escritos com uma linguagem lúdica e acessível às crianças”, explicou.

Ao longo de 30 páginas, o livro narra todas as melhorias e obras feitas pelo Saean nos últimos anos. Entre tantas, destacam-se a recuperação da barragem Ângelo Toniolo, que estava prestes a romper em 2021; construção da represa do Poquinha; valorização dos funcionários e renovação da frota.

Para apresentar todas as temáticas de forma alegre e descontraída, a equipe de produção deu vida ao personagem Nogueirinha, um menino disposto a aprender com tudo e todos. Na história, ele interage com a mãe Zilda, e os amigos Nina, Hugo e Clarinha, além do Faíscão – o cachorro de estimação cheio de humor.

A revistinha conta ainda com aparições surpresas do famoso Dr. Água, a gota animada. Outros personagens acabam ganhando destaque, como o funcionário do Saean, que tira dúvidas sobre a autarquia, e o consciente Juquinha – amigo japonês de Nogueirinha.

“Todos os personagens foram pensados com responsabilidade, a fim de apresentar ao leitor uma diversidade de etnias, profissões e de classes sociais. Há negros, brancos, pardos, ruivos, magrinhos, gordinhos, dona de casa, técnico e estudante”, destacou a secretária de Educação.

Ao final do gibi, a criança poderá realizar atividades de colorir, ligar pontos e caça-palavras.

