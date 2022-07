Nesta quarta-feira tem arraiá na Feira Noturna de Jaguariúna

O Jaguariúna Tech é um braço do Novo Futuro Tech, um movimento cooperativo entre diferentes setores para formação e empregabilidade de novos profissionais na área de Programação e TI. Ele foi lançado na cidade na semana passada, em evento na Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna (ACI).

O movimento Novo Futuro Tech é liderado pelo Deputado Estadual Sergio Victor, atual Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP). O Vereador Ton Proêncio fez a conexão e procurou a ACI, que prontamente abraçou o projeto, já que a entidade tem como missão: ajudar no desenvolvimento econômico e social na cidade, e a cooperação entre entidades, poder público e pessoas é algo que ajuda a melhorar o ambiente de negócios.

A plataforma Jaguariúna Tech conta com mais de 180 cursos gratuitos para a população jaguariunense na área de inovação e tecnologia. Mas, além dos cursos, os estudantes também contam com a mentoria de profissionais do mercado, podendo proporcionar aos alunos a dinâmica prática do mundo da tecnologia e programação.

Um estudo divulgado pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom) aponta que a demanda brasileira por profissionais nas áreas de software, serviços de TIC e TI In-House (que considera outros setores não identificados como tipicamente de TI) deve alcançar 797 mil vagas em cinco anos (de 2021 a 2025).

O vereador Ton acredita que a boa política é feita focada no cidadão, educação é essencial para desenvolver a vida das pessoas e torná-las protagonistas de seu futuro, sem ficar dependendo da Prefeitura para sempre. “As pessoas querem ser livres. Com o Jaguariúna Tech iremos fazer de nossa cidade um Polo de Empreendedorismo e Tecnologia em nossa região”.

“A parceria entre o Poder Público representado pelo Deputado Sérgio e o Vereador Ton, Iniciativa Privada a plataforma da DIO.ME, e entidades sem fins lucrativos no caso a ACI Jaguariúna, permitirão melhorarmos o ambiente de negócios na cidade através da capacitação das pessoas, oportunizando a elas melhores condições de trabalho e renda, é o que chamamos de Quintupla Hélice, é um ganha x ganha entre todas as partes”, diz João Rodrigues.

“O João é um cara visionário e claramente muito bem relacionado com a cidade. Uma provocação que eu faço, e ele faz muito bem, é que ‘ninguém faz nada sozinho’, então, o mérito é dele e admiro o trabalho junto com o Ton. Eu me identifico com eles”, diz o Deputado Sergio sobre a parceria.

O Deputado ainda avalia que Jaguariúna está na contra mão do Brasil, pois está em uma situação mais confortável onde há mais vagas em aberto do que pessoas desempregadas, então esse é o melhor dos cenários, mas nunca machuca ter um pacote de oportunidades disponível. “Uma das metas do nosso mandato é combater o desemprego e criar mais oportunidades de geração de renda. Então vamos fazer que essa plataforma gratuita chegue para todos para que a cidade permaneça assim. Gente melhor qualificada ajuda melhor a vida dos outros ao redor”, finaliza.

Para inscrever-se gratuitamente no Jaguariúna Tech basta acessar o site: https://www.novofuturo.online/jaguariunatech

