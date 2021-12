Natal Mágico de Holambra terá bandas sinfônicas, encanto e alegria neste fim de semana

O fim de semana vai ser de muita música, encanto e alegria no Natal Mágico de Holambra. Este grande espetáculo de luzes, decorações e atrações natalinas começa às 19h30 na sexta-feira e às 19h no sábado e no domingo, quando ocorrem as Paradas de Natal. O desfile de carros alegóricos, Papai Noel, Noeletes e personagens de desenhos animados, embalado por muita música, tem como ponto de saída a Praça do Bento, em frente à Prefeitura, com destino à Praça dos Pioneiros, que conta com um palco por onde irão passar a Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Orquestra de viola caipira de Holambra, a Banda Sinfônica Armando de Arruda Pereira e a Banda Municipal de Cosmópolis (confira abaixo a programação.)

As apresentações artísticas do Natal Mágico de Holambra são gratuitas e ocorrem sempre de sexta a domingo, até o dia 23 de dezembro. A Praça dos Pioneiros, que possui área de alimentação, também abriga a casa do Papai Noel, que receberá os pequenos nestes dias (com exceção de 18 de dezembro), das 18h às 22h.

A decoração da cidade conta com mais de 40 mil metros de cordões de LED e 2.800 unidades de cascatas de luz instalados em troncos e galhos de árvores da região central. Locais como as Praças dos Coqueiros e Bento Euzébio Tobias, o Deck do Amor e a Avenida das Tulipas receberam dezenas de peças relacionadas à festividade.

Os espaços decorados e iluminados ficarão disponíveis para visitação até 6 de janeiro, Dia de Reis. “Preparamos uma programação especialíssima até o dia 23 de dezembro que, certamente, agradará todos os tipos de públicos”, explicou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “Estão todos convidados para curtir esse período de muita magia conosco”.

Confira a programação deste fim de semana:

Dia 10 de dezembro (Sexta-Feira)

19h30 Banda da Polícia Militar

20h30 Orquestra de viola caipira de Holambra

Local: Praça dos Pioneiros

Dia 11 de dezembro (Sábado)

19h: Parada de Natal

(Desfile com participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações)

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

19h: Banda Sinfônica Armando de Arruda Pereira (São Paulo)

Local: Praça dos Pioneiros

Dia 12 de dezembro (Domingo)

19h: Parada de Natal

(Desfile com participação da NoelBand, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações)

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

19h30: Banda Municipal de Cosmópolis

Local: Praça dos Pioneiros