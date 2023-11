Natal Mágico de Holambra começa neste sábado com atrações gratuitas para toda a família

O Natal Mágico de Holambra, evento promovido pela Prefeitura, começa neste sábado, 25, com atrações gratuitas para toda a família. O espetáculo de luzes, decorações e atrações natalinas começa às 19h, na Praça Bento Euzébio Tobias – em frente ao Paço Municipal – rumo à Praça dos Pioneiros com a Parada de Natal, repleta de enfeites, flores e personagens.

Já na praça, a estrela da festa, o Papai Noel, receberá a chave da cidade e será realizada uma solenidade que marcará a abertura oficial do evento, seguida da apresentação do tenor Hamilton Aragon e do Trio de Cordas. No dia seguinte, além da Parada Natalina, o evento contará com apresentações do pianista Carlos Frederico Garutti e de Carol Marques, cover da cantora britânica Adele.

LEIA TAMBÉM:

Até o dia 23 de dezembro o espaço receberá diversas atividades artísticas e culturais, como Elvis Presley Cover, a Banda da Polícia Militar e a Orquestra Sinfônica de Cosmópolis. A entrada é gratuita para todas as apresentações.

Além das atrações no palco da Praça dos Pioneiros, locais como o Deck do Amor, a Praça dos Coqueiros e a Praça do Divino Espírito Santo receberão diversas peças decorativas. O portal principal contará com uma árvore de Natal de 15 metros de altura e, a Torre do Relógio, na Avenida das Dálias, receberá iluminação especial. As rotatórias da avenida também serão enfeitadas. A decoração da cidade conta ainda com mais de 100 quilômetros de cordões de LED e 4 mil unidades de cascatas de luz instalados em troncos e galhos de árvores da região central.

“Faço um convite para que moradores e visitantes confiram mais essa edição do Natal Mágico de Holambra”, disse o prefeito Fernando Capato. “Esta é uma atividade que envolve diversos departamentos municipais e que é preparada com muito carinho para encantar adultos e crianças. Estou certo de que, mais uma vez, seremos um dos destinos natalinos mais concorridos do Estado de São Paulo”.

Natal de Holambra

Além da festividade natalina desenvolvida pela Prefeitura, a cidade terá a segunda edição do Natal de Holambra – evento promovido pela iniciativa privada no Parque da Expoflora. Moradores da cidade, mediante apresentação do Cartão Cidadão válido e emitido até 31 de outubro, terão direito a uma entrada gratuita por dia. Menores de 15 anos só terão acesso ao local acompanhados dos pais ou responsáveis.

Confira a programação do Natal Mágico de Holambra:

Sábado, 25 de novembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Hamilton Aragon (Tenor)

– 21h: Trio de cordas

Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 26 de novembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Carlos Frederico Garutti (Pianista)

– 21h: Carol Marques (Adele Cover)

Local: Praça dos Pioneiros

Sexta-feira, 1º de dezembro

– 20h: Coral Espaço de Vida

– 21h: Silvio Macedo (Voz e Violão)

Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 2 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Apresentação de Danças do Studio Tales Rosa

– 21h: Rustic Brothers

Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 3 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Orquestra de Flautas Doces de Holambra

– 21h: Orquestra de Viola Caipira de Holambra

Local: Praça dos Pioneiros

Sexta-feira, 8 de dezembro

– 20h: Coral do Grupo Reviver, da Terceira Idade

– 21h: Dinho Anicetto (Voz e Violão)

Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 9 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Corporação Musical de Pedreira

– 21h: Grupo Pura Opção

Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 10 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Coral Unidos na Fé

– 21h: Banda De La Calle

Local: Praça dos Pioneiros

Sexta-feira, 15 de dezembro

– 20h: Villa Sax

– 21h: Coral Chamados Church

Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 16 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Orquestra de Violões de Cosmópolis

– 21h: Trio Nativo

Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 17 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Orquestra Sinfônica de Cosmópolis

– 21h: Trio Montagna

Local: Praça dos Pioneiros

Sexta-feira, 22 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Street Band, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Coral da Igreja do Nazareno

– 20h30: Banda da Polícia Militar

– 21h: Bruno Valentte

Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 23 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Street Band, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Elvis Presley Cover

– 21h: Entre Amigos

Local: Praça dos Pioneiros

*Programação sujeita a alterações

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui