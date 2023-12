Natal Mágico de Holambra chega à penúltima semana com atrações imperdíveis

Com a aproximação do fim do ano e a queda na demanda de atendimento em razão das festividades e das férias, a Prefeitura de Holambra realiza entre os dias 18 de dezembro e 18 de janeiro um redimensionamento das atividades em diversos setores da administração pública, com expedientes de diferentes serviços alterados nesse período.

As Unidades Básicas de Saúde, a Academia da Saúde, o Centro de Atendimento Psicossocial, a Vigilância Ambiental, o Centro de Referência do Autismo de Holambra e o consultório veterinário do Programa Meu Pet ficarão fechados entre 18 de dezembro e 1º de janeiro. Neste período, atendimentos odontológicos de urgência e o serviço de vacinação serão realizados no PSF Santa Margarida, que fechará as portas apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, assim como a Farmácia Municipal. A Policlínica Municipal e o Serviço de Ambulância (192) funcionarão normalmente, 24 horas por dia, sem qualquer interrupção, para atendimentos de urgência e emergência.

As atividades nas creches municipais serão realizadas até 22 de dezembro e, posteriormente, retomadas em 2 de janeiro de 2024. As aulas para estudantes da rede pública municipal voltarão em 7 de fevereiro.

Os trabalhos no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e no Departamento de Promoção Social serão interrompidos no dia 18 de dezembro e retomados em 2 de janeiro. Já no Salão da Terceira Idade e no Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT) as atividades se encerram no mesmo dia, mas voltam em 18 de janeiro.

O Conselho Tutelar atuará em sistema de plantão aos sábados e domingos e nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro por meio do telefone (19) 99747-2269. Nos outros dias, o atendimento é realizado como de costume, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

A coleta de lixo doméstico e de recicláveis será suspensa nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro. Os ônibus do transporte público municipal não funcionarão nos dias 25 de dezembro de 2023 e 1° de janeiro de 2024.

No Paço Municipal as atividades ficam suspensas entre 22 de dezembro e 1º de janeiro. De acordo com a diretora municipal de Administração e Recursos Humanos, Grassi Gomes, as adequações permitem que os servidores saiam de férias sem que haja prejuízo dos serviços públicos.

Confira o horário de funcionamento dos serviços e espaços públicos neste fim de ano:

– Unidades Básicas de Saúde, Academia da Saúde, Centro de Atendimento Psicossocial, Vigilância Ambiental, Centro de Referência do Autismo de Holambra e o consultório veterinário do Programa Meu Pet: fechados entre 18 de dezembro e 1º de janeiro.

– Policlínica Municipal e Serviço de Ambulância: funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, 24 horas por dia.

– Creches municipais: atividades até 22 de dezembro. Retomada em 2 de janeiro.

– Departamento de Promoção Social, Salão da Terceira Idade, Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT): fechados entre 18 de dezembro e 18 de janeiro.

– Centro de Referência da Assistência Social (CRAS): atividades interrompidas entre 18 de dezembro e 1º de janeiro.

– Conselho Tutelar: sábados, domingos e nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, em sistema de plantão, por meio do telefone (19) 99747-2269.

– Paço Municipal: atendimento encerrado em 22 dezembro e retomado em 2 de janeiro.

-Espaço do Empreendedor: fechado apenas em 25 de dezembro e 1º de janeiro

– Transporte público: não haverá circulação de ônibus nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

– Coleta de lixo doméstico e recicláveis: interrupção nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro.

-Biblioteca Municipal: fechada apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

– Moinho Povos Unidos: fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro e aberto nas vésperas de feriado, em 24 e 31 desse mês, das 10h às 14h.

– Núcleo de Artesãos: fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro e aberto nas vésperas de feriado, em 24 e 31 desse mês, das 9h às 14h.

– Parque Cidade das Crianças: fechado somente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, bem como no dia 1º de janeiro de 2024.

– Museu Histórico da Imigração: fechado em 25 de dezembro e aberto nos dias 24 e 31, das 10h às 14h.

