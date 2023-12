Natal Inclusivo: Parque Dom Pedro promove manhã especial para pessoas com alteração sensorial

Empreendimento abriu as portas às 7h30 para grupo de convidados neurodiversos, que aproveitaram o momento e o Papai Noel

Todos os anos, o Parque Dom Pedro se transforma no Natal, com sua decoração que atrai e encanta milhares de pessoas. Porém, uma parcela da população tem dificuldade de acessar esse momento tão incrível. As pessoas com alteração sensorial, que pode atingir qualquer um dos cinco sentidos, possuem dificuldade de frequentar locais com barulho, luzes, movimentos ou cheiros diferentes. Esses ambientes podem ser um gatilho para uma crise.

Pensando em proporcionar a magia do Natal para todas as pessoas, o Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS, abriu suas portas às 7h30, nesta segunda-feira, 27, a um evento especial para um grupo de convidados, incluindo atletas do Ponte Preta S21 Futsal Campinas, do qual o shopping é patrocinador.

“Sabendo da dificuldade de frequentarem ambientes com excesso de estímulos, decidimos proporcionar uma manhã especial, com um piquenique e em um horário que é mais acolhedor para as necessidades que essas pessoas apresentam, quando ainda estamos fechados para o público em geral. Com isso, possibilitamos que esse grupo de convidados com alterações sensoriais vivenciasse o encanto do Natal, proporcionando a eles uma experiência inesquecível e possibilitando a criação de uma memória afetiva importante para essas famílias, com direito à chegada surpresa do Papai Noel, que distribuiu presente a todos”, explica Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro.

A iniciativa alcançou seu objetivo, encantando crianças e adultos como a Mariana, 46 anos, que é apaixonada pelo Natal. “Ela é uma menina com deficiência intelectual. Há muitos anos a mãe dela não a leva para visitar as decorações ou o Papai Noel, pois ela é uma criança grande, que não tem paciência e não entende que deve aguardar sua vez, além de muitas pessoas não entenderem uma mulher daquele tamanho se portando como uma criança pequena. Hoje ela teve a oportunidade de apreciar o Natal, de poder conversar com o Papai Noel no tempo dela, vivenciar esse momento como há muitos anos não podia”, relata Raquel Ortega, terapeuta ocupacional, idealizadora e diretora da Inclusione, uma clínica e escola para pessoas com deficiência.

Também houve quem experimentou um novo momento nessa manhã especial. Foi o caso do Guilherme, um jovem adulto de 19 anos que está no transtorno do espectro autista (TEA), com grande comprometimento das funções sociais e não verbal. “Hoje foi o primeiro passeio que ele realizou conosco e foi especial, aproveitando bastante. E quando chegou em casa, a mãe dele agradeceu dizendo que nunca havia visto o filho tão feliz quanto hoje”, discorre Raquel.

Outro momento incrível experimentado pela primeira vez foi do José Filippo, de 1 ano e 10 meses, que tem Síndrome de Down. “O José se sentiu tão à vontade nessa manhã, com todo amor que estávamos recebendo no evento e a tranquilidade do ambiente, que deu seus primeiros passos! Ele nunca havia caminhado sem apoio e, durante esse evento especial do Parque Dom Pedro, se sentiu seguro, levantou e andou”, se emociona Liliane Rodrigues Giancristofaro Gomes, mãe do pequenino que participa dos treinos do Ponte Preta S21 – Futsal Down há dois meses. “Ele foi aceito sem saber andar, pois os treinos são um estímulo e logo poderá participar sem o apoio. Recebi meu presente de Natal com um mês de antecedência. Nunca esquecerei esse dia e o Parque Dom Pedro está gravado na nossa memória afetiva para sempre”, completa.

Alteração sensorial em números

A alteração sensorial é muito conhecida no TEA, mas pode afetar qualquer pessoa e está presente em diversos transtornos do neurodesenvolvimento. “De 40% a 50% das pessoas com autismo são diagnosticadas com sensibilidade sensorial e isso é um número enorme”, explica Raquel. De acordo com o Centro de Controle de Doenças e Prevenção (CDC), nos Estados Unidos, 1 a cada 36 crianças aos 8 anos é diagnosticada com TEA. Com esse dado é possível identificar que cerca de 6 milhões de brasileiros estão no espectro. No Censo 2022 foi incluída uma pergunta sobre o autismo, porém esse dado ainda não foi divulgado.

“O movimento de inclusão e diversidade é de suma importância, mas também é necessário olharmos para a individualidade das pessoas com transtornos neurológicos e deficiências. Essa é uma pauta permanente nas ações do Parque Dom Pedro, que conta com especialistas, como a Raquel, para nos auxiliar em como adequar melhor o nosso espaço”, finaliza Taís, que reforça as ações que já estão em prática no Parque Dom Pedro, como o empréstimo de abafadores de ruídos e a Sessão Azul, na qual o cinema é adaptado para permitir esse momento de lazer a pessoas com sensibilidade sensorial.

Além disso, o shopping possui vagas de estacionamento em todas as entradas do shopping para pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA), deficientes e idosos, e realiza empréstimo gratuito de cadeiras de rodas e scooters para pessoas com mobilidade reduzida.

