Mutirão para atualização do Cadastro Único acontece na sexta-feira, dia 12, em Artur Nogueira

Organizado pela Prefeitura, empresários do setor de alimentação fora do lar terão a chance de, mais uma vez, mostrar toda a criatividade e sabor em pratos deliciosos

O setor gastronômico de Artur Nogueira está prestes a receber um dos eventos mais aguardados do ano: o 3º Festival Gastronômico. Com inscrições abertas a partir desta terça-feira, 02, até o dia 15 de maio, empresários do setor de alimentação fora do lar terão a chance de, mais uma vez, mostrar toda a criatividade e sabor em pratos deliciosos.

LEIA TAMBÉM:

A grande novidade da 3ª edição é que, pela primeira vez, o evento será temático. Os participantes serão desafiados a criar pratos que representem a riqueza da culinária brasileira, inspirados no tema “Brasilidades”. A intenção é proporcionar uma oportunidade única para os empresários mostrarem a criatividade e habilidade culinária, além de ser uma oportunidade para os clientes experimentarem sabores únicos e autênticos da gastronomia brasileira.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente via internet (https://forms.gle/Hj77FPnRTwXbhqVs5).

O festival é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e já faz parte do calendário de eventos do município. A atração já conta com apoio e patrocínio das empresas Buona Gente Supermercado, Ecco Premium, GCY Contabilidade, Net Aki, e Sicred.

Vantagens ao participar

Participar do Festival Gastronômico de Artur Nogueira é uma oportunidade imperdível para os empresários do setor de alimentação fora do lar. Além de ser uma chance de mostrar a criatividade e inovação na culinária, os comércios participantes têm a oportunidade de ampliar as vendas, aumentar o acesso nas redes sociais, divulgar regionalmente seus negócios e atrair novos clientes.

Na última edição, mais de 4,5 mil pratos foram comercializados e o site do evento recebeu mais de 15 mil acessos, demonstrando o grande potencial de visibilidade e crescimento que o Festival proporciona.

“O evento é uma excelente oportunidade para os empresários do setor de alimentação fora do lar apresentarem seus produtos e serviços, além de fortalecerem suas marcas e ampliarem sua clientela. Estamos ansiosos para ver o resultado desse festival e convidamos a todos para participarem e prestigiarem a gastronomia local”, incentivou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni Sia.



O festival

O evento costuma reunir dezenas de comércios participantes, entre bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias e sorveterias, além de outros estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar. Os clientes podem consumir os pratos no próprio estabelecimento, além das opções de delivery e drive-thru.

A terceira edição promete agradar a todos os paladares mais exigentes, com muitas novidades e sabores irresistíveis.

Com tema “Brasilidades”, 3º Festival Gastronômico de Artur Nogueira abre inscrições

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui