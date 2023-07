Mundial de Kart na Itália tem dois pilotos de Campinas classificados 

Cidade abriga o principal hub da companhia, onde mais de 5 mil Tripulantes atuam em diversas funções. Azul também investe em programas sociais e de inclusão

No dia 14 de julho, a cidade de Campinas celebrou seus 249 anos. Esta que se tornou uma grande metrópole foi o local escolhido pela Azul, maior companhia aérea do país em número de voos e destinos atendidos, para se tornar o seu principal hub e iniciar sua história em 2008, quando realizou o voo inaugural de Campinas para Salvador, na Bahia, em uma aeronave Embraer E-195. De lá para cá, tanto o município como a empresa tiveram um alto crescimento. Hoje, são cerca de 180 voos diários do Aeroporto de Viracopos para 62 destinos, sendo quatro deles internacionais, como Paris, Lisboa, Fort Lauderdale e Orlando. A partir da conexão com outros hubs e aeroportos também é possível ir para outros mais de 90 destinos.

Atualmente, o Aeroporto de Viracopos é o principal terminal aéreo de conectividade da companhia e recebe, em média, cerca de 6 mil Clientes locais por dia e 10 mil em conexões. “Campinas é muito importante para nós, é onde temos nossa maior operação e o aeroporto com mais destinos domésticos, por isso, temos essa preocupação com o desenvolvimento social e econômico da região, proporcionando geração de renda, oportunidades e inclusão.” explica Jason Ward, vice-presidente de Pessoas e Clientes da Azul.

Além da operação no Aeroporto, a companhia tem em Campinas o maior hangar da América Latina, com 35 mil m2, onde possui três linhas de manutenção pesada (heavy maintenance), uma linha para modificações e duas linhas de paradas especiais (minor checks), um pátio de manobras, áreas de abastecimento e lavagem de aeronaves, além de 13 oficinas, entre elas a de motores, baterias, oxigênio e equipamento de emergência. No hangar, já foram realizados 79 heavy checks, que são manutenções pesadas e com maior complexidade, além de 1.557 paradas especiais e minor checks.

Ao todo são mais de 5 mil Tripulantes que atuam na cidade entre aeroporto, hangar e também na UniAzul, a universidade corporativa da companhia que é referência no setor aéreo, que oferece mais de 400 cursos para os mais de 14 mil Tripulantes em todo o país. Apenas no mês passado, mais de 2,7 mil Tripulantes realizaram treinamentos ou cursos. O local, inclusive, possui cinco simuladores de voos de última geração para o treinamento de pilotos em aeronaves da Embraer, ATR e Airbus.

Desenvolvimento Social e Inclusão

Além de contribuir com a conexão e o desenvolvimento econômico da cidade, com a geração de empregos diretos e indiretos, a companhia também abraçou a sua vocação social, contribuindo por meio dos programas como o Via Conexão, que realiza mentoria on-line com jovens e pessoas com deficiência para prepará-los para o mercado de trabalho, também dos programas de estágios e estágios técnicos, além da Oficina de Oportunidades, uma parceria com a Escola de aviação Edapa e a Prefeitura Municipal de Campinas que, em 2022, selecionou 12 bolsistas. Os jovens em situação de vulnerabilidade participam do curso de mecânica e manutenção de aeronaves.

A Azul foi uma das primeiras empresas da região a receber o Selo Empresa Amiga da Mulher, em homenagem que acorreu na sede da Prefeitura de Campinas, durante cerimônia de sanção da Lei Municipal que instituiu o selo, como uma forma de incentivo e reconhecimento às empresas que se comprometem com a proteção e promoção dos diretos das mulheres em situação de violência de gênero.

Para quem quer aproveitar o final das férias de julho, é possível viajar a partir de Campinas para o Nordeste com descontos especiais. Os voos para Porto Seguro (BA), que foi um dos destinos mais procurados pelos Clientes em 2022 pela Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul, está com tarifa promocional para o dia 29 de julho. Também tem promoção para Ilhéus (BA) e Petrolina (PE) no dia 27 de julho e Juazeiro do Norte (CE) no dia 23. Para verificar esses e outros destinos, acesse o site.

Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, com mais de 900 voos diários, para mais de 150 destinos. Com uma frota operacional com mais de 160 aeronaves e mais de 14.000 tripulantes, a Azul possui mais de 300 rotas diretas em voo regionais, domésticos e internacionais. Em 2022, a Azul foi eleita a companhia aérea mais pontual do mundo, segundo o relatório OnTime Performance-OTP Review da Cirium – a principal referência mundial de dados operacionais do setor. Além disso, em 2020, conquistou o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers’ Choice, sendo a única empresa brasileira a receber ambos os reconhecimentos. Para mais informações, visite nosso site.

