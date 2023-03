Mulheres ganham cada vez mais espaço na Renovias

Imperdível! Garantidos nessa 12ª edição do verdadeiro Festival da “Iguinorança” alguns destaques, como a maior coxinha do Brasil (20 kg), camafeu de camarão gigante, hambúrguer de varias camadas, hot dog e pastel gigantes, além de brigadeiro de 3,5 kg, cannoli de 2,5 kg, Charge de 2,5 kg e churros de 1 metro. Para acompanhar, diversos rótulos de cervejas artesanais em copos de 1 litro. Haverá também comidas e bebidas em tamanhos normais. Com shows de bandas tops, DJ em tempo integral e recreação para a criançada. O evento é pet friendly e a entrada é gratuita.

Alô, mogimirianos e comilões de toda a região! O consagrado Festival de Comidas Gigantes do Espaço As Meninas Feiras e Eventos e da Charrua Produções Artísticas já está na área! Estão preparados para se jogar nesta experiência inusitada e inesquecível?

Será de 03 a 05/03, no estacionamento do ParkShopping Mogi Mirim – com acesso pela rua Santa Cruz, 1.670, Jardim Santa Ana. Um local amplo, aberto e agradável, com praça de alimentação coberta, acessibilidade para portadores de necessidades especiais e livre acesso, inclusive para pets.

Nada de ficar fora dessa! Anotem os dias e horários:

Sexta-feira, 03: das 17 às 22h;

Sábado, 04: das 12h às 22h;

Domingo, 05: das 12h às 20h.

Para confirmar presença e ficar por dentro de todo o cardápio e das atrações do festival, basta acessar e acompanhar o link: https://fb.me/e/3m2uKEdfg.

“Chegamos na simpática e verdejante Mogi Mirim com o nosso Big Food Festival, trazendo muita comida gigante e entretenimento para toda a família! Estamos preparando um evento incrível, que a cidade e toda a redondeza merecem! Venham passar o fim de semana com a gente! Esperamos vocês lá!!”, convida Elaine Vilela, idealizadora do festival e sócia-proprietária do Espaço As Meninas Feiras e Eventos.

Boa música e animação para todas as idades – Estão confirmadas as bandas dos shows diários do evento e são imperdíveis! Sexta-feira (03/03), às 19h30 – a sensacional banda da cidade, Legião Urbana Cover-SP (cover oficial). Sábado (04/03, às 19h30 – Banda Mamonas 1406 (cover oficial Mamonas Assassinas) diretamente de Sorocaba. Domingo (05/03), às 17h30 – Banda 220 Volts – Capital Inicial Cover Oficial, também do interior paulista. E ainda, o consagrado DJ Dinho Garcia em tempo integral, direto da capital paulista, tocando o melhor do flashback, pop, rock e muito mais. É animação garantida para ninguém ficar parado!

A entrada é gratuita – o visitante só paga o que consumir. Para a criançada, área de lazer exclusiva, com ótimas opções de entretenimento, como o Jump e outras atrações.

O Big Food Festival, o Festival da “Iguinorança”, idealizado e promovido pelo Espaço As Meninas Feiras e Eventos e a Charrua Produções Artísticas, foi inspirado nos famosos festivais cariocas e americanos de comidas de rua gigantes, que reúnem clássicos “não gourmetizados”, como sanduíches, salgados, doces e outros lanches em quantidades generosas, de encher os olhos e o estômago, com simplicidade e capricho. Também terá comida à vontade nos tamanhos tradicionais.

Sucesso em todas as edições – As onze edições anteriores do evento foram incríveis e transformaram o Big Food Festival em um dos mais queridinhos do estado de SP. A 1ª edição em São Bernardo do Campo, a 2ª, em São José dos Campos, e a 3ª em Santo André foram espetaculares. O mesmo aconteceu com a 4ª edição na zona norte de SP, a 5ª na zona sul, a 6ª em Sorocaba, a 7ª em São Pedro e a 8ª na Avenida Paulista, que consolidaram o megaevento como sucesso de público, de mídia e entre os influenciadores de todo o país. A 9ª edição, em Mogi das Cruzes, foi muito comemorada pelos visitantes, a 10ª fechou 2022 com chave de ouro na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, e a 11ª, em Itu, abriu de maneira triunfal as edições de 2023, marcando com louvor o aniversário da Terra dos Gigantes – com comidas na devida proporção!

Este evento acontece com apoio do ParkShopping Mogi Mirim, o primeiro e único shopping center da cidade, que tem a inauguração prevista para maio de 2023. No empreendimento haverá lojas com grandes marcas, cinco âncoras, três semi-âncoras, praça de alimentação, três restaurantes, lojas de serviços, supermercado, quatro salas de cinema, 18 quiosques, academia de ginástica e amplo estacionamento.

