“Mostra Moda Campinas” traz marcas, estilistas e profissionais da moda do Bom Retiro a Campinas

A programação do evento, a ser realizado no dia 15 de agosto, prevê talk, palestra, rodada de negócios e desfiles das marcas participantes

O “Mostra Moda Campinas”, maior evento de moda do interior paulista, reúne as principais marcas, estilistas e profissionais da moda do Bom Retiro, além de um grupo seleto de varejistas, no próximo dia 15 de agosto, em Campinas. O evento será realizado no Espaço Zanzara, das 15h até 21h, localizado na Avenida José Bonifácio, 258, no Jardim das Paineiras.

O encontro é especialmente voltado a convidados da Associação Brasileira da Indústria do Vestuário (ABIV), sobretudo lojistas e revendedores do varejo de moda. Porém, devido ao sucesso da edição realizada no ano passado, a organização disponibilizou alguns convites para que outros lojistas possam participar. A entrada é gratuita e os interessados poderão se inscrever junto à Evanstur Moda, pelo WhatsApp 19 98101-7397, ou pelo link https://eventomostramoda.com.br/.

Na programação do “Mostra Moda Campinas” estão previstos talk palestra, rodada de negócios e desfiles individuais das marcas participantes, com o lançamento da coleção Primavera/Verão 2024. A edição de 2023 contará com as marcas Danque, Praela (moda festa), Uhnika (moda sustentável), Lily Daisy, Zoe, Dicollani, Blubetty, Namine, Winnie, Itlook e Aramodu.

A palestra terá como tema a “A Revolução Digital da Moda: as estratégias secretas para alavancar seu Negócio”, com início às 19h. Os palestrantes convidados serão os performances digitais Rafael Critter (@rafacritter) e Paul Sérgio de Jesus Junior (@paulo_agenciaherz).

O talk traz como tema o “ Futuro do mercado da moda”, começando às 15h. Os convidados são a jornalista e influencer de moda Tábata Boccatto (@tabataboccatto) ; a gestora de marcas Mayara Murakami (@maiaramurakami), da Carpe Lab (@carpe.lab), mentora de marcas e negócios; Daniela Marx (@danielamarx) e o especialista em Marketing Gabriel Afonso (@afonsosouzza).

A “Mostra Moda Campinas” é organizada pela ABIV, com realização da Evanstur Moda e apoio da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic).

Serviço

“Mostra Moda Campinas” traz marcas, estilistas e profissionais da moda do Bom Retiro a Campinas

Data: 15/08/2023

Endereço: Avenida José Bonifácio, 258, no Jardim das Paineiras (Espaço Zanzara)

Horário: das 15h até às 21h

Talk: 15h (O Futuro do mercado da moda)

Palestra: 19h (A Revolução Digital da Moda : As estratégias secretas para alavancar seu negócio).

Como se inscrever: WhatsApp 19 98101-7397, ou pelo link https://eventomostramoda.com.br/.

Site evento: https://eventomostramoda.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/evanstur.oficial/

