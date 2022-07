Programa que é companhia no almoço de sábado, estreou dia 04 de junho para ser simples, direto e levar conteúdo de qualidade com muito bom humor, sem deixar de lado temas relevantes

Após passar por situações difíceis por conta das sequelas da Covid-19, Luciano Szafir iniciou 2022 com muitas novidades positivas em sua vida. Uma delas foi se mudar com os dois filhos e a esposa, Luhanna, para Campinas, no interior de SP, para mais um desafio em sua carreira: estrear o programa Casa Szafir.

Idealizado há quase dois anos, o projeto precisou ser interrompido por causa da pandemia e o contágio do ator e apresentador, que ficou internado por conta da doença. Enquanto Szafir se recuperava, a equipe estava a todo vapor com os preparativos. Algumas mudanças foram feitas, entre elas, a locação do programa. “A princípio seria em um estúdio, mas em conjunto com Luciano, decidimos gravar na própria casa dele. Foi uma maneira que encontramos de ter ainda mais aproximação com o público. Não é um reality, mas existe uma pitada de realidade do dia a dia dele. Os filhos, que eventualmente aparecem, a mulher, Luhanna. Uma mistura de ficção e realidade”, entrega Edie Silva, diretor e fundador da EMS Produções, empresa responsável pela realização do programa.

Com roteiro de Márcio Azevedo, Casa Szafir tem como um dos objetivos resgatar o convívio da família. “Abordaremos de tudo um pouco, até temas polêmicos, mas tudo pensado na linguagem familiar. É um programa para que a dona de casa possa assistir com o marido e os filhos, aproximando-os ainda mais”, explica Márcio.

O programa conta com muito entretenimento trazendo de tudo um pouco. Entrevistas com famosos, culinária e assuntos importantes da atualidade. Entre os quadros, dicas financeiras em ‘Me Salva Tutu’, com o consultor financeiro Ricardo Tunchel, de variedades com o ator Thiago Adorno e, o frescor dos influenciadores Aline Prata e Ricardo Gimenez, que aprontarão todas no quadro ‘Missão Quase Impossível’.

E é claro que não podia faltar uma boa dose de humor para alegrar o sábado de quem está do outro lado da tela. Ao lado de Szafir, o humorista Eduardo Martini é o responsável por boas gargalhadas. Conhecido por sua atuação com a personagem ‘Neide Boa Sorte’, no programa da Hebe, o ator está de volta como a secretária do lar, ‘Dinha’. Com uma paixão escondida pelo patrão, toca um verdadeiro rebu durante a programação e já é sucesso do público.

Cada vez mais entusiasmado com o desafio, Szafir comemora a oportunidade. Ele, que nunca gostou de estar na zona de conforto, conta que já havia apresentado alguns programas, mas nunca tinha tido um programa para chamar de seu. “Gosto de produzir, movimentar, me desafiar. Estou adorando apresentar novamente”, comemora.

Quanto à mudança de uma grande capital litorânea (Rio de Janeiro) para a cidade de Campinas, no interior de SP, ele conta que está adorando a qualidade de vida que a metrópole tem a oferecer e a acolhida dos moradores.

Mais um personagem importante nessa história é o diretor. Filho de um dos mais consagrados autores, Herval Rossano, que dirigiu o clássico ‘A Escrava Isaura’, Herval Rossano Filho foi importado diretamente de Santiago, no Chile, para comandar o Casa Szafir.

De férias no Brasil, recebeu o convite e, imediatamente, não pensou duas vezes em abraçar o projeto. Herval ainda explica que o programa representa tudo o que pensa ser importante devolver à TV, como a proximidade com o público, falar diretamente com o espectador com simplicidade. “Luciano abre as portas da sua casa para a Dona Maria, para o Seu José, para Carlinhos, para a tia Marta… enfim, para a família brasileira como ela é.”

Mesmo com um novo projeto acabando de nascer, Szafir não deixa de pensar nos planos futuros. Ainda há muita coisa que o apresentador gostaria de fazer, entre elas, conversar com o público LGBTQIA+ e interpretar um papel de vilão, já que adora os mistérios que eles envolvem e, garante que alguns planos já estão em andamento. Vem muita coisa boa por aí!

O programa Casa Szafir é transmitido aos sábados, das 13h15 às 14h15, pela VTV, filiada SBT para 66 municípios da região Metropolitana de Campinas e Baixada Santista. Além da televisão, é possível assistir pelo YouTube da Casa Szafir e YouTube da VTV.

Os episódios ficarão disponíveis posteriormente também na página do Facebook Casa Szafir e canal do YouTube Casa Szafir.