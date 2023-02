Mobilidade Urbana realiza ação de educação no trânsito em empresa de Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, acaba de implantar a Patrulha Rural, um destacamento exclusivo para rondas ostensivas e orientação a moradores de áreas rurais da cidade. A equipe conta com guardas municipais e duas novas viaturas, exclusivos para o patrulhamento rural, e já está em operação.

“Contamos agora com uma patrulha específica trabalhando diariamente só nesse afinco de percorrer a área rural com a intenção de coibir as práticas criminosas e até mesmo ouvir moradores e eventuais demandas e solicitações por segurança nessas áreas”, explica o secretário de Segurança Pública de Jaguariúna, Edgard Mello do Prado Filho.

A Patrulha Rural da Guarda Municipal de Jaguariúna conta com duas picapes modelo cabine dupla, com tração nas quatro rodas, enviadas ao Município por meio de convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo através do Programa AgroSP+Seguro, da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento.

“Já estamos com o patrulhamento rural ativo há duas semanas. Esse trabalho traz mais segurança para o cidadão morador das áreas rurais, e esse é o nosso objetivo”, concluiu o secretário.

Os moradores podem solicitar a presença da Patrulha Rural pelos telefones 153 ou 3837-3936.

Foto: Ivair Oliveira

