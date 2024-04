Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$13 milhões

Reconhecimentos são decorrentes do resultado de pesquisa realizada com clientes e pela qualidade dos serviços oferecidos

As distribuidoras do grupo CPFL Energia foram reconhecidas e bem avaliadas pelos consumidores no “Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor 2023”, promovido pelo órgão regulador, nas categorias Sudeste, Sul e Brasil.

A RGE, presente no Rio Grande do Sul, ficou com o 1º lugar na região Sul e em 3º lugar na categoria Brasil. A CPFL Santa Cruz, que atua nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, foi considerada, pelo terceiro ano consecutivo, como a Melhor Distribuidora da região Sudeste. A CPFL Paulista, presente em grande parte do interior do estado de São Paulo, também foi protagonista no prêmio, como uma das finalistas da melhor avaliação pelos consumidores de energia nesta região.

LEIA TAMBÉM:

Luis Henrique Ferreira Pinto, vice-presidente de Operações Reguladas da CPFL Energia, destaca o reconhecimento às três distribuidoras do grupo como finalistas desse importante Prêmio. “A premiação reforça o esforço de cada um dos colaboradores da CPFL, pelo seu compromisso e dedicação em atender com qualidade e confiabilidade todos os nossos clientes, apesar de todas as adversidades enfrentadas. A satisfação dos nossos clientes é o principal motivo que nos move a trabalhar para prestar esse importante serviço e realizar os investimentos necessários em nossas redes elétricas, em tecnologia e em nossa logística operacional”, comenta.

A cerimônia foi realizada na sede da ANEEL, em Brasília, sexta-feira (22/03). O prêmio é anual e permite avaliar a satisfação do consumidor residencial nos quesitos qualidade dos serviços prestados, atendimento e confiança, por meio de uma pesquisa realizada junto aos clientes residenciais.

Em 2023, o investimento do Grupo CPFL Energia foi de R$ 5 bilhões, a maior parte desse valor, R$3,8 bilhões, no segmento de distribuição, em obras para trazer mais qualidade e confiabilidade nos serviços oferecidos. No período de 2024 a 2028, o Grupo CPFL Energia pretende investir R$ 23 bilhões.

Ranking Desempenho Geral de Continuidade (DGC)

A ANEEL avaliou todas as distribuidoras do país, no período de janeiro a dezembro de 2023, considerando dois grupos: empresas com até 400 mil unidades consumidoras e acima de 400 mil unidades consumidoras. Das empresas de grande porte, a campeã foi a CPFL Santa Cruz, pela segunda vez consecutiva.

Além disso, a distribuidora que mais evoluiu em 2023 foi a RGE (distribuidora do Grupo CPFL Energia no Rio Grande do Sul), com um avanço de 10 posições em relação a 2022. Já a CPFL Piratininga subiu cinco posições. A CPFL Paulista tem a melhor qualidade de energia do país entre as empresas com mais de 2 milhões de clientes.

FNQ

A CPFL Energia, mais uma vez, está entre as Melhores em Gestão! As distribuidoras do Grupo foram reconhecidas novamente no ciclo 2023 do prêmio da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). Na categoria Grandes Empresas, a CPFL Piratininga e CPFL Santa Cruz alcançaram a categoria prata, já a CPFL Paulista e RGE levaram o bronze para casa. Essa premiação reconhece organizações que são referência em gestão organizacional e as estimula para que continuem evoluindo em seus processos, comprovando que uma gestão alinhada à boas práticas geram resultados positivos e valores para a sociedade. Esse prêmio reflete a dedicação e excelência de nossos times, sempre engajados na busca pela melhoria contínua!

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui