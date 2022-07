Evento acontece a partir das 19h, na sede do projeto; veja como adquirir ingresso

Marcinho Eiras faz Workshow – O Projeto Retreta, da Corporação Musical 24 de Junho, sedia um Workshow com o renomado guitarrista Marcinho Eiras nesta noite, 20, às 19h, em Artur Nogueira.

O evento é aberto ao público em geral e a entrada será mediante a ingresso com custo de R$20 – cujos valores serão destinados ao projeto.

O Workshow acontece na sede da escola do Retreta, localizada entre as Rua Adhemar de Barros e São Sebastião, no Centro – próximo ao Centro Cultural Tom Jobim. A atração conta com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, da Holam Bistrô, LDM Guitar Shop e da Hydra Piscinas e Lazer.

Leia também:

O maestro Ricardo Michelino destaca que, além de angariar fundos para o projeto, eventos dessa natureza aproximam os moradores da mundo musical e, consequentemente, cultural. “Sempre é bom estar em contato com música de qualidade e despertar o desejo da população em aprender algum instrumento. O Projeto Retreta não só ensina, como também aproxima a cidade da arte”, comentou.

Marcinho Eiras faz Workshow no Projeto Retreta

Marcinho se diz animado e convida a população nogueirense para o evento. “Estou muito feliz em anunciar que estarei no Projeto Retreta, do meu grande amigo maestro Michelino, onde farei um workshow – uma mistura de workshop com show. Ou seja, além do público me ouvir tocar, também participará com perguntas. Avisem os amigos, espalhem essa notícia incrível, e nos vemos lá”, disse.

Os ingressos ainda estão liberados para venda e podem ser adquiridos via internet, clicando aqui.

Marcinho Eiras faz Workshow

Guitarrista autodidata, nascido na cidade de São Paulo, Marcinho Eiras é considerado pela mídia especializada, um dos maiores guitarristas de sua geração. Conhecido pelo seu talento, virtuosismo, e por desenvolver uma técnica não convencional, o “Two Handed Tapping”, semelhante a um piano, podendo tocar com duas guitarras simultaneamente.

Leia também:

PROJETO RETRETA

Marcinho Eiras faz Workshow no Projeto Retreta – Em 2010, em parceria com o Prefeitura de Artur Nogueira, a Corporação Musical deu vida ao Projeto Retreta, que hoje conta com mais de 3 mil alunos atendidos de forma gratuita na sede do projeto e nas escolas municipais.

Conforme Michelino, são oferecidas aulas de musicalização, instrumentos musicais e canto coral, com vistas à formação de público e de músicos para as mais diversas formações, bem como a difusão da música como método de propagação de cultura.



Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular.

Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.

Quer saber Mais sobre Notícias de Artur Nogueira e Região? Clique aqui