Mais tolerância, por favor!

Holambra recebe carreta do Cine – O estacionamento do Teatro Municipal de Holambra Franciscus Johannes Eltink receberá nos dias 4 e 5 de agosto a carreta do Cine Syngenta, um projeto realizado pela Cepar Cultural com patrocínio da Syngenta, via Lei de Incentivo Fiscal.

O objetivo da iniciativa é levar cultura para jovens e crianças de diferentes municípios do Estado de São Paulo por meio do cinema itinerante, com exibições gratuitas de filmes.

Serão realizadas 7 sessões voltadas para alunos do 1º, 2 e 3º anos da rede pública municipal de ensino e integrantes do Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho, o NAOTT, agendadas previamente. Outras 3 serão abertas ao público em geral. A entrada é gratuita. Em 4 de agosto, às 18h30, o filme em cartaz é “Uma verdade mais inconveniente”.

No dia seguinte, serão duas sessões. Às 17h é a vez de Trolls 2. Às 18h30, “Sing, quem canta seus males espanta”. Os interessados devem retirar os convites no local, a partir das 8h.

As vagas são limitadas. Buscando a inclusão de todos os públicos, serão disponibilizado filmes com acessibilidade, adaptados com legendagem descritiva, audiodescrição e LIBRAS, para que portadores de deficiência visual ou auditiva também possam participar da programação.

“É com muita alegria que recebemos este projeto em nosso município”, disse a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

“Trata-se de uma ação bem legal para trazer mais cultura e entretenimento para os moradores e a carreta tem uma estrutura fantástica, completa. Muito importante que nossos estudantes, integrantes do NAOTT e moradores de uma forma geral possam conhecê-la e conferir as sessões, com títulos bem legais”.

O Teatro Municipal de Holambra fica na Rua Muscaris, 91, no bairro Morada das Flores.

