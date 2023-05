Maio Amarelo: Jaguariúna intensifica palestras de segurança no trânsito

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, vai realizar uma programação especial em comemoração ao Maio Amarelo, mês de conscientização no trânsito.

A secretaria irá intensificar as palestras de orientação e segurança no trânsito. No próximo dia 18, o evento acontece no Condomínio Quinta das Laranjeiras.

Nos dias 22, 23 e 24 de maio, a palestra será realizada na empresa Unicharm. Na no dia 25 de maio será a vez dos funcionários da empresa Fresenius receberem orientações sobre segurança no trânsito.

O Movimento Maio Amarelo foi criado com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.

