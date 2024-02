Má gestão e fraudes podem causar prejuízos de milhões a condomínios

Especialista vai abordar o tema em palestra no Café com Síndico que acontece pela segunda vez em São Carlos, no dia 23 de fevereiro

Falta de controle dos bens; títulos protestados em nome do condomínio; falta de informação sobre o serviço prestado (“notas frias”); débitos na conta do condomínio sem documentação e justificativa. Estes são apenas alguns dos graves problemas detectados na prestação de contas de um condomínio. “A prestação de contas é um processo fundamental no condomínio, porque através dela é que o síndico vai comprovar como foram utilizados os recursos financeiros”, afirma o contador Marcos Braga, especialista na auditoria de condomínios e associações residenciais.

Ele vai abordar o tema em palestra no Café com Síndico, maior evento itinerante do setor de condomínios do estado de São Paulo, que acontece pela segunda vez em São Carlos, gratuitamente, no dia 23 de fevereiro, a partir das 17h, no Centro Nacional de Convenções e Eventos (CENACON). O evento é gratuito para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

Na apresentação, Braga vai explicar o que é transparência; o que é prestação de contas no condomínio; a importância da previsão orçamentária; quais são os personagens do processo da prestação de contas. “A previsão orçamentária é fundamental para a gestão eficaz do condomínio. Ela oferece uma visão clara das receitas e despesas esperadas ao longo de um período específico, geralmente um ano”, reforça o palestrante.

Além de informações para melhorar a gestão no dia a dia, Braga demonstra dados por meio de casos reais. “Em um condomínio em São Paulo–SP, por exemplo, no relatório da auditoria foram apontados pagamentos com pendências de nota fiscal no valor total de 301.417,10 e saques no valor total de 167.665,77 sem a identificação das respectivas despesas.”

Marcos Braga é auditor certificado pelo Conselho Federal de Contabilidade; perito Contábil certificado pelo Conselho Federal de Contabilidade; Membro do IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil); está à frente da MB7 Auditoria, empresa especializada na auditoria de condomínios e associações residenciais, com atuação em várias regiões do estado de São Paulo.

A 2ª edição do Café com Síndico de São Carlos, organizado em parceria com a empresa Spavier Administração de Condomínios, vai reunir um time de especialistas do meio para conversa e troca de informações com um público bastante amplo formado por síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais. A participação, gratuita para estes profissionais, deverá ser efetivada com a inscrição através do link: https://cafecomsindico.com/eventos. O local do evento conta com estacionamento gratuito e, além disso, será servido café da tarde gourmet e terá o sorteio de R$ 1 mil.

“Acreditamos ser de importância ímpar um evento desta natureza por trazer inovações e conhecimento não somente para os síndicos, mas, também, para quem atua na área administrativa, aos funcionários e também aos moradores”, ressalta Thiago Spavier, diretor da empresa “Spavier” que atua na gestão e assessoria global a condomínios.

De acordo com a administradora de empresas Luciana Henrique Remondi, uma das idealizadoras da iniciativa, o encontro nasceu com a proposta de oferecer novas estratégias de gestão, conhecimentos e inovações que levem excelência administrativa aos condomínios. O evento “Café com Síndico” nasceu em 2019 com o propósito de levar vários conteúdos de valor para o mercado condominial, promovendo a capacitação profissional de síndicos e prestadores de serviços e aproximando as empresas atuantes neste mercado.

“Nossos encontros são mensais, presenciais, e vão passando de região em região levando ao síndico diversão, networking de qualidade voltado ao mundo condominial e a troca de experiências entre profissionais da área. Os eventos são sempre dinâmicos, alegres e cheios de muita informação atualizada. Nossos palestrantes convidados são profissionais especializados da área que levam, com leveza e interatividade, as mais recentes inovações e tecnologias destinadas à área condominial, visando auxiliar o síndico na gestão e na potencialização dos recursos”, detalha.

2º Café com Síndico de São Carlos

Data: 23 de fevereiro

Local: Av. Getúlio Vargas, 2330 – Recreio São Judas Tadeu, São Carlos-SP

Horário: a partir das 17h

ENTRADA GRATUITA para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

Inscrições no link: https://cafecomsindico.com/eventos

