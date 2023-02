Lula retira indicações a cargos no governo feitas por Bolsonaro

Maiores crescimentos foram planejados para atender os foliões nos voos de São Paulo/Guarulhos e Brasília com destino a Recife

A LATAM programou 40 voos extras em Pernambuco durante fevereiro de 2023 para atender a demanda do tradicional Carnaval de Recife e Olinda. O crescimento é observado na comparação da operação de fevereiro de 2023 com a última em baixa temporada (novembro de 2022). Ao todo, serão 93 voos domésticos por semana de/para os destinos da LATAM no estado (Recife e Petrolina), superando os 83 voos semanais operados na baixa temporada de novembro de 2022.

Para Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, a empresa segue investindo para oferecer uma malha aérea completa e robusta aos clientes. “O Carnaval de Recife e Olinda é um dos mais tradicionais do Brasil e a LATAM reafirma mais uma vez o seu compromisso com o País e Pernambuco neste ano. Desta vez, vamos reforçar as rotas para Recife e Petrolina a partir dos nossos hubs de Guarulhos e Brasília, onde temos conectividade com 70 destinos no Brasil e no exterior. Os foliões que pretendem visitar Pernambuco estarão bem servidos com mais voos e rápidas conexões”.

Na comparação com a operação regular de novembro de 2022, a empresa terá em fevereiro de 2023 a ampliação das rotas de Recife para São Paulo/Congonhas (de 7 para 11 voos semanais), Brasília (de 14 para 17 voos semanais), São Paulo/Guarulhos (de 34 para 37 voos semanais) e Fortaleza (de 9 para 11 voos semanais). Além disso, no Estado, a companhia segue em fevereiro de 2023 com a operação das rotas Recife-Rio de Janeiro/Galeão (7 voos semanais) e Petrolina-São Paulo/Guarulhos (10 voos semanais).

