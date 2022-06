Luiza Helena Trajano lança sua biografia na próxima segunda-feira, 20, em São Paulo

Livro, intitulado Luiza Helena – Mulher do Brasil, foi escrito pelo jornalista e apresentador Pedro Bial

A empresária Luiza Helena Trajano lançará sua biografia na próxima segunda-feira, 20, às 18h30, na Livraria Cultura – Conjunto Nacional, localizada na Avenida Paulista, nº 2.073, Bela Vista, São Paulo. A obra, intitulada Luiza Helena – Mulher do Brasil e publicada pela editora Gente, foi escrita pelo jornalista e apresentador Pedro Bial e conta toda a trajetória de vida de uma das mais importantes e respeitadas empresárias brasileiras e do mundo.

Refazendo a trajetória não só de Luiza Helena, mas também de sua inspiradora família, particularmente da querida tia Luiza, Pedro Bial conquista o leitor com esta envolvente biografia de uma das mulheres mais influentes do Brasil.

Natural de Franca, interior de São Paulo, Luiza Helena Trajano carrega o trabalho em seu DNA e tem em sua tia, irmã de sua mãe, uma mentora e conselheira. É a partir dessa relação que ela inicia sua carreira profissional no negócio da família e, aos poucos, vai se tornando o sucesso que é hoje.

De linguagem simples, a biografia de Luiza Helena vai sendo construída em meio a depoimentos, relatos, diálogos, fotos e outros registros pessoais que contribuem para tornar o percurso desta leitura tão prazeroso.

“Luiza Helena desenvolveu ideias originais e surpreendentes, mas elas não teriam repercutido e funcionado se fosse outra a pessoa a comunicá-las. Quando Luiza Helena fala, todo mundo escuta. Que a história dessa corajosa mulher inspire brasileiras e brasileiros de todos os cantos a arregaçarem as mangas e trabalharem por suas famílias, por seu bairro, por sua cidade e por seu país”, diz Pedro Bial.

Para a biografada, foi difícil falar de si mesma. “Sempre tive muita dificuldade de falar de mim, mas o meu amigo Pedro Bial e sua equipe fizeram uma grande imersão, conversaram com muitas pessoas que sempre estiveram ao meu lado e conseguiram captar a essência de todo o caminho que percorri”, afirma Luiza.

Trajetória de vida

Luiza Helena é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. Também é fundadora e conselheira do IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo) e de outras 14 entidades, tais como UNICEF e o Grupo Consultivo do Fundo de População da ONU no Brasil.

Ela lidera, desde 2013, o Grupo Mulheres do Brasil, que hoje possui 105 mil participantes no Brasil e no exterior, em todos os continentes. O grupo se reúne todos os meses para discutir e propor ações relacionadas à educação, empreendedorismo, projetos sociais, inovação, diversidade e igualdade de gênero na força de trabalho.

No mês passado, Luiza Helena foi homenageada em Nova Iorque com o Prêmio Personalidade do Ano 2022, concedido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, o principal evento da comunidade brasileiro-americana nos Estados Unidos.