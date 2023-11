Luciano Szafir firma parceria com o Grupo LJS Educar e quer aumentar o número de leitores no país

Com inventário de emissões de Gases do Efeito Estufa completo e auditado, a empresa conquista a certificação e reafirma o seu compromisso com o meio ambiente

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, recebeu selo ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, a maior qualificação nacional de inventários de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) que são submetidos ao programa e que visa dar transparência às emissões de gases de efeito estufa. A publicação oficial dos inventários acontece nesta terça-feira, 24, durante o Evento Anual em que são divulgados todos os membros do Ciclo 2023.

O selo ouro é concedido aos inventários completos que contabilizam as emissões da empresa conforme a metodologia do GHG Protocol, além de serem auditados por terceira parte independente e acreditada pelo INMETRO. A empresa virou membro do Programa neste ano e com apoio da GSS Carbono e Bioinovação, elaborou o inventário com base nas emissões do ano de 2022 enquadradas nos Escopos 1 e 2 e, de forma voluntária, também reportou e auditou as emissões indiretas do Escopo 3.

LEIA TAMBÉM:

“Estamos felizes com essa grande conquista, fruto do nosso amadurecimento nesta agenda, que só foi possível com o envolvimento e esforço de diversas áreas no levantamento de dados e apresentação de todas as evidências adequadas e suficientes. Movidos pelo forte desejo de contribuir no combate às mudanças climáticas, trabalhamos intensamente para ter um retrato fiel das nossas emissões, monitorá-las e mensurar as reduções conquistadas pelo ganho de eficiência operacional e logística. Todos os padrões exigidos pela metodologia do programa foram alcançados e a companhia recebeu o Selo Ouro. A conquista não encerra a nossa atenção dedicada ao tema. Diante dos diversos desafios relacionados à redução e à compensação das emissões, acreditamos que cada passo é essencial para avançarmos ainda mais na gestão climática da Ypê.”, diz Gustavo de Souza, diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Sustentabilidade da Ypê.

A conquista da certificação está alinhada aos temas materiais da empresa, que orientam a agenda de sustentabilidade, sobretudo o tema material Energia e Clima. As iniciativas deste tema material também contribuem com o atingimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 13 – “Ação Contra a Mudança Global do Clima”, reforçando o papel fundamental do setor privado na agenda climática global.

Programa Brasileiro GHG Protocol

Lançado em 2008 pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVces) em parceria com o World Resources Institute (WRI) e o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), o programa visa estimular a gestão de emissões de gases do efeito estufa nas organizações.

A iniciativa oferece ferramentas, metodologias e capacitação para que as empresas possam quantificar, reportar e identificar oportunidades de reduzir suas emissões, seguindo os padrões internacionais do GHG Protocol. Atualmente, no Brasil, mais de 300 empresas participam do programa, representando cerca de 15% do PIB brasileiro.

Essa ferramenta é fundamental na gestão climáticas das empresas, além de trazer maior eficiência operacional e redução de custos das empresas, ao identificar oportunidades de melhoria nos processos e nas fontes de energia. Permite também que se antecipem às exigências legais e aos padrões de mercado relacionados às emissões de GEE. É uma forma de demonstrar responsabilidade socioambiental e de se preparar para um futuro de baixo carbono.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui