LBV faz recomendações sobre o ODS 11, durante Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável na ONU

“Acelerando a recuperação da doença do coronavírus e a plena implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável em todos os níveis” é o tema do Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável (Ecosoc) da Organização das Nações Unidas (ONU), que iniciou na segunda-feira, 10, e vai até o dia19 de julho.

A Legião da Boa Vontade (LBV) apresenta entre os dias 17 e 19, importante documento acerca do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 11 — “Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas”, contemplando o caráter integrado, indivisível e interligado dos ODS e recomenda que as políticas públicas e a sociedade civil organizada: (a) priorizem o acesso à moradia digna como estratégia central de enfrentamento da pobreza; (b) intensifiquem ações preventivas e de apoio humanitário aos assentamentos humanos mais vulneráveis ou atingidos por intempéries naturais; e (c) sensibilizem e engajem a população nesses esforços, por intermédio da educação com base em valores espirituais, éticos e ecumênicos, pois é imprescindível combater estigmas e criar pontes entre as pessoas para avançar mais rapidamente nessa agenda.

No documento, destaque também para essa reflexão do presidente da LBV, o educador José de Paiva Netto, de seu artigo “Em louvor à Paz”, no qual ele alerta: “Um dos perigos que a humanidade atravessa é a vulgarização do sofrimento. De tanto assistir a ele pela necessária mídia, parcela dos povos tende a considerá-lo algo que não possa ser mudado. Eis o assassínio da tranquilidade entre pessoas e nações quando se deixam arrastar pelo ‘irremediável’. Ora, tudo é possível melhorar ou corrigir nesta vida, como no exemplo de Bogotá, na redução da criminalidade. Se, pelo massacre das notícias trágicas, as famílias se acostumarem ao absurdo, este irá tomando conta de suas existências”.

Confira o documento na íntegra no link: https://www.lbv.org/recomendacao-da-lbv

LBV na ONU

Em virtude da ampla abrangência de seus serviços, programas e ações e da excelência no trabalho realizado, a Legião da Boa Vontade mantém relação consultiva com a Organização das Nações Unidas (ONU), desde 1994, por intermédio do Departamento de Comunicação Global (DCG) desse organismo internacional e, desde 1999, com o Conselho Econômico e Social (Ecosoc) das Nações Unidas, no qual a Instituição possui status consultivo geral.

