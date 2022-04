LBV busca apoio de parceiros para ação solidária de Páscoa

Filme “Os Caras Malvados” será exibido neste sábado, às 11h, no Kinoplex

O Parque D. Pedro Shopping, administrado pela Aliansce Sonae Shoppings Centers, terá, neste sábado, 02, uma sessão de cinema adaptada para crianças com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias. A Sessão Azul será às 11h, no Kinoplex, na Entrada das Águas. O filme exibido será Os Caras Malvados, uma animação da Universal Pictures que estreou no Brasil no último dia 17.

A sessão, que marca o retorno do projeto ao Parque D. Pedro Shopping, acontece no Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Ao todo, serão três sessões ao longo deste ano. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do cinema, por R17,00 (meia-entrada). O empreendimento foi pioneiro em Campinas ao receber a Sessão Azul em 2017.

Durante toda a exibição do filme, a sala de cinema ficará com as luzes acesas, o som ficará mais baixo e a plateia poderá se movimentar à vontade. Durante as sessões, com profissionais devidamente capacitados, será feito o acompanhamento e a orientação às famílias. “O objetivo é auxiliar as crianças na adaptação ao ambiente do cinema, orientando os pais sobre essas adequações para que todos possam aproveitar ao máximo a experiência”, explica a gerente de Marketing, Taís Tavares.

“A ideia é que quando as pessoas olharem a marca Sessão Azul, saibam que é exatamente dessa forma e com essa qualidade que funciona. Temos metodologia e segurança para as famílias se divertirem”, completa um dos fundadores do projeto, Leonardo Bittencourt Cardoso.

A iniciativa nasceu em 2015, quando não havia muitas opções de entretenimento que proporcionassem uma adaptação para pessoas com dificuldades sensoriais. “Muitas famílias deixavam de se envolver socialmente por receio de serem julgadas pelos comportamentos de seus filhos autistas. Isso impacta a forma como elas vivem e se relacionam, por isso, criamos a Sessão Azul”, conta.

Shopping inaugurou vagas para pessoas com TEA

A Sessão Azul não é a primeira iniciativa para famílias com TEA no Parque D. Pedro Shopping. Desde outubro do ano passado, o empreendimento conta com 12 vagas de estacionamento exclusivas, sendo duas em cada uma das seis entradas do shopping (Flores, Águas, Colinas, Pedras, Árvores e Alameda). Todas estão identificadas com o símbolo mundial do TEA.

A identificação está no chão e nas placas posicionadas em frente às vagas. “Os projetos de responsabilidade social estão entre os pilares da cultura da nossa empresa. Inauguramos, em dezembro, um Espaço Família que possui salas de amamentação e acolhimento individuais, facilitando, assim, o atendimento de crianças com TEA, caso necessitem de um tempo de descanso”, completa Taís.

Serviço:

Sessão Azul — Parque D. Pedro Shopping

Quando: 02 de abril (sábado)

Horário: 11h

Filme: Os Caras Malvados

Onde: Kinoplex (Entrada das Águas)

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra — Campinas (SP)

Ingressos: Bilheteria do cinema

Valor: R$17,00* (meia-entrada)

*Shopping conta com vagas exclusivas para pessoas com TEA.