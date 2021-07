“Lascado no more”: CNA e Gil do Vigor estreiam campanha sobre educação

Assinada pela Talent Marcel, ação mostra a importância de aprender um novo idioma. Campanha também inclui iniciativa social para doação de alimentos

O estudo sempre foi encarado como um fator de transformação na vida do Gil do Vigor. E foi esse posicionamento de vida que levou o CNA, uma das maiores escolas de idiomas do país, a trazer o economista como seu novo garoto-propaganda. Gil, que alcançou uma das metas da sua vida ao ser aprovado para estudar nos Estados Unidos, prova a importância do inglês e estreia sua primeira campanha dentro do conceito “Tamo Together – Juntos é o nosso jeito”. Desenvolvida pela Talent Marcel, a campanha reforça o lema de que Insistir no inglês é insistir em você.

A estrutura oferecida pelo CNA, com professores online, exames internacionais e consistente relação de parceria com o aluno durante toda a jornada de aprendizagem, faz todo o sentido para o momento do Gil do Vigor, que embarca em setembro para fazer PhD na Universidade da Califórnia, em Davis (EUA). “A trajetória do Gil do Vigor retrata a essência do que é ser brasileiro. Ele é uma pessoa que lutou e teve sua vida transformada por meio da educação. É isso que fazemos todos os dias em nossas escolas em todo o Brasil. Esse momento dele vai ao encontro do nosso posicionamento, reforçando a importância de nunca desistir dos seus objetivos”, afirma a diretora de Marketing, Comercial e Comunicação do CNA, Luciana Fortuna.

O tom divertido e leve da campanha continua e traz os bordões de Gil do Vigor mas, dessa vez, em inglês. Entre elas, “Brazilllll”, “Lascado no more!”, “Vigore seu inglês”, “Let´s go, minha gente” e várias outras expressões estamparão posts e vídeos nas redes sociais oficiais da marca e das escolas situadas pelo país nos meses de julho e agosto.

A rede de idiomas e o economista têm muito em comum. “Contratamos o Gil por ele ter forte aderência com o core do negócio do CNA: educação. Ele sempre enfatizou a importância do estudo e que vale a pena o esforço. Aliás, ele é um exemplo vivo do sucesso desse esforço”, explica Nicadan Galvão, gerente executivo de marketing do CNA.

Em conjunto com o novo garoto-propaganda da marca, outra novidade é a doação de alimentos não perecíveis em troca de vantagens para os estudos. Para incentivar o aprendizado de um novo idioma, quem doar 1kg de um alimento não perecível em uma das escolas CNA participantes ganha vantagens na matrícula e desconto no material didático durante o mês de julho.

“As novas matrículas agora em julho e agosto terão 10% de desconto no material didático (MD) em troca da doação de 1kg de alimentos não perecíveis. Na campanha de junho, que eram 10 vouchers com 100% de desconto no MD (já encerrada), arrecadamos 20kg de alimentos que vamos entregar à Casa Irmã Antonia”, informa Fernando Azevedo, diretor do CNA Jaguariúna.

A Casa Irmã Antonia é entidade nova, estabelecida em Jaguariúna, que promove a integração de pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua, com o apoio da Pastoral da Sobriedade.

A campanha conta com filmes em TV fechada, ativação em todas as plataformas digitais da marca, peças de PDV e, também, figurinhas para stories no Instagram, além de ativações de CRM com a atual base de alunos e para prospects interessados na marca.

UMA DAS MAIORES REDES DE ENSINO DE IDIOMAS DO PAÍS

Com 47 anos de experiência no ensino de inglês e espanhol, o CNA é uma das maiores redes de ensino de idiomas do país, com mais de 600 escolas em todo o território nacional. Sua metodologia moderna explora elementos presenciais e a distância, além de inovadores recursos tecnológicos, que inserem o idioma no cotidiano do aluno a fim de proporcionar fluência ao falar, ler, escrever e compreender a língua mais naturalmente. Um dos projetos da rede que evidencia este diferencial, o premiado Speaking Exchange, recebeu 10 Leões no Festival Cannes Lions 2014.

Em 2020, o CNA foi escolhido Franqueador do Ano pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), além de conquistar pela 29ª vez consecutiva o Selo de Excelência em Franchising e o Selo 5 Estrelas concedido pela Pequenas Empresas & Grandes Negócios. Está na lista Top 25 do Franchising Brasileiro organizada pelo Grupo Bittencourt desde sua primeira edição. O CNA Administração Nacional também está na lista da Great Place to Work de melhores empresas para se trabalhar.

É a única escola de idiomas da América Latina a ter material didático exclusivo em parceria com a Disney. Também é centro aplicador autorizado dos exames internacionais de proficiência na língua inglesa da Universidade de Cambridge e do exame internacional de proficiência em língua espanhola SIELE, desenvolvido pelo Instituto Cervantes em parceria com a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a Universidad de Salamanca (USAL) e a Universidad de Buenos Aires (UBA).

O CNA Jaguariúna, que oferece cursos de inglês e espanhol (esse somente online), atende a alunos de Serra Negra, Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse e Holambra. A unidade de Jaguariúna foi escolhida a melhor da rede CNA (que tem mais de 600 unidades espalhadas pelo Brasil), em todo o interior do estado de São Paulo em 2019.