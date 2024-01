Kits de uniformes já estão garantidos para alunos da rede municipal de Campinas

Novidade está em teste desde o final do ano letivo na plataforma Redação Paulista; em 2024, milhões de textos serão revisados pela IA e avaliados e validados pelos professores da rede

Cerca de 450 mil alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da região de Campinas e seus professores terão, ao longo do ano letivo de 2024, mais um apoio ao ensino-aprendizagem. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) implementou, no final do ano letivo de 2023, uma assistente de correção virtual para auxiliar professores na revisão dos textos da plataforma Redação Paulista, mais um recurso da pasta para aprimorar as habilidades de leitura e escrita dos alunos matriculados nessas duas fases da educação básica.

A plataforma foi implantada pela Educação de SP no mês de agosto. Ao longo do segundo semestre, mais de 2,4 milhões de estudantes em todo o estado submeteram 3,5 milhões de redações. Até a implantação da assistente virtual, a conferência era feita diretamente pelos professores.

Agora, esses docentes terão a assistente de correção virtual para agilizar e facilitar essas revisões. O objetivo, de acordo com o secretário da Educação, Renato Feder, é ampliar o número de produções no ano que vem e, assim, garantir que estudantes da rede pública escrevam mais e melhor e alcancem melhores índices em avaliações como o Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)

Como funciona a IA da Redação Paulista

Assim que subirem seus textos na plataforma, os alunos contam com o auxílio de um corretor ortográfico e gramatical. Para fazer as mudanças necessárias no texto, eles precisam reescrever, eliminar as falhas e enviar a redação ao professor. Quando o docente recebe o texto, a plataforma aponta automaticamente se foram seguidos os critérios avaliativos obrigatórios, como coerência, argumentação e adesão ao tema. Cada um desses tópicos deve ser validado pelo professor, a quem cabe a palavra final sobre a redação, inclusive a nota.

Mais língua portuguesa e matemática em 2024

A implantação da assistente de correção virtual é mais uma das iniciativas da Secretaria da Educação para assegurar que estudantes tenham o aprendizado esperado e estejam preparados, por exemplo, para o vestibular. Em 2024, a Educação aumentará em 60% o tempo destinado à aprendizagem de língua portuguesa e em 70% à de matemática no Ensino Médio.

Além das aulas de língua portuguesa, os estudantes terão acesso à disciplina de redação e leitura. Em matemática, o incremento acontece com aulas de educação financeira.

