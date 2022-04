KAZAmais promove treinamento técnico para arquitetos e designers

O programa Bolsa Empreendedor, do Governo do Estado de São Paulo, realizado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Jaguariúna. Com bolsa-auxílio de R$1.000,00 a capacitação feita on-line tem como objetivo apoiar quem busca empreender.

Durante o curso de Formação Empreendedora do Sebrae os inscritos irão aprender como fortalecer ou criar o próprio negócio abrindo um Microempreendedor Individual (MEI). Ao final, quem concluir o programa, irá receber a bolsa-auxílio paga em duas parcelas de R$500,00.

Podem se inscrever as pessoas alfabetizadas, maiores de 18 anos, desempregadas ou MEI e moradoras do Estado de São Paulo. Para isso basta acessar o portal do Bolsa do Povo: www.bolsadopovo.sp.gov.br até setembro.

São 130 mil vagas disponíveis e os cursos acontecerão entre abril e outubro deste ano.

Para mais informações entre em contato com a Central de Atendimento pelos telefones: 0800-7979800 e (11) 9-8714-2645.