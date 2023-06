Kartódromo San Marino investe em 50 novos motores para receber público, nas férias de julho

Evidence, quarto empreendimento do Grupo A.Yoshii no bairro Nova Campinas, conta com sistemas inteligentes e sustentáveis, como vagas com infraestrutura para ponto de recarga de veículos elétricos

De acordo com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a venda de imóveis cresceu 7,7% nos últimos 12 meses, encerrados em janeiro de 2023. Mais uma vez, os empreendimentos de médio e alto padrão foram os mais procurados, com um crescimento de 59,1% entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023.

Esses empreendimentos também se destacam por suas iniciativas eco-friendly, ganhando destaque, não apenas durante a construção, mas também ao longo da vida útil das edificações. Outra pesquisa da Abrainc e Brain Inteligência Estratégica sobre o Mercado Imobiliário – Comportamento do Consumidor e as Tendências para 2023 revelou que 67% das pessoas afirmaram que a sustentabilidade está entre os fatores motivadores na hora de escolher um imóvel.

LEIA TAMBÉM:

Sensores de presença de circulação, coleta seletiva de lixo, aproveitamento de água da chuva, vasos sanitários com caixa acoplada de duplo acionamento, alvenaria racionalizada e vagas para carros elétricos são algumas das iniciativas sustentáveis que contribuem para melhorar a qualidade de vida das pessoas e preservar o meio ambiente, além de ser um diferencial na hora de fechar negócio.

“Construtoras e incorporadoras, como a A.Yoshii, estão investindo em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias que permitam a realização de projetos construtivos de forma econômica, rápida, segura e, principalmente, sustentável. A utilização da IoT (Internet das Coisas), sistema BIM e automação tem ajudado a otimizar a gestão de recursos como água, energia e resíduos”, explica o gerente de unidade da A.Yoshii Campinas, Diogo Fernando Soares Lopez.

Dentre as tendências importantes para preservação do meio ambiente, os carros elétricos são destaque. Um estudo recente sobre a percepção que as pessoas têm sobre o uso de veículos elétricos, apontou que 81% dos entrevistados acreditam que esses veículos são menos prejudiciais ao planeta do que um carro com motor a combustão, e 65% têm intenção de dirigir um carro elétrico em um futuro próximo. Atento a essas tendências, o Grupo A.Yoshii, referência no segmento de imóveis de alto padrão, tem investido em projetos construtivos sustentáveis e se destaca por ampliar o número de vagas de garagem com infraestrutura para ponto de recarga de veículos elétricos.

Novo empreendimento de alto padrão e consciente da A.Yoshii

O Evidence, sétimo lançamento do grupo na cidade de Campinas, é sinônimo de sofisticação e bem-estar. Com um terreno de 2.527 metros quadrados e acesso pela Rua Rafael Andrade Duarte, n.º 120, o edifício de torre única possui 13 pavimentos e plantas amplas e integradas de 150 metros quadrados, com três suítes. O prédio conta com infraestrutura completa de serviços e áreas comuns exclusivas.

Com localização privilegiada, no que é considerado hoje o bairro-jardim mais desejado da cidade, o Evidence oferece uma área de lazer moderna, incluindo espaço fitness, sports bar, fireplace, kids club, playground, bicicletário com tool box, piscina com deck molhado, garden gourmet com piscina privativa e social gourmet com apoio externo. “Um empreendimento inovador e único no bairro, que conta também com uma quadra esportiva e três vagas de garagem, sendo uma com infraestrutura para ponto de recarga de veículos elétricos”, conta Diogo.

Exclusivo e sofisticado, o novo projeto da A.Yoshii é assinado por uma equipe de renomados profissionais, como Baggio Schiavon Arquitetura, HMK Arquitetura, Spagnuolo & Biagi Arquitetura e Planejamento, Marcelo Novaes Arquitetura Paisagística e Juliana Meda Arquiteta, proporcionando aos moradores um novo conceito de bem-estar em um bairro arborizado, seguro, com amplo acesso a comércios e serviços, e com uma das vistas mais bonitas da cidade.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui