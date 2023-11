Kartódromo de Paulínia investe no turismo de lazer

Engenheira civil assumirá mandato do Conselho para o triênio 2024-2026

Mais de 22 mil profissionais da área tecnológica de São Paulo votaram nas eleições do Sistema Confea/Crea, formado pelas autarquias que representam as profissões das Engenharias, Agronomia e Geociências, realizadas na sexta-feira, 17, e elegeram a primeira mulher para a presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado (Crea-SP). A engenheira civil Lígia Marta Mackey recebeu 67% dos votos válidos, sendo a escolhida entre 14.687 eleitores, conforme apuração anunciada pela Comissão Eleitoral Federal (CEF) em transmissão on-line que aconteceu no canal do Confea no YouTube logo após o pleito.

Formada pela Escola de Engenharia de Piracicaba (EPP) da Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (FUMEP), Lígia foi vice-presidente do Conselho paulista em 2022 e assumiu a liderança por um período de seis meses, quando o presidente Vinicius Marchese esteve licenciado. Apesar disso, a autarquia nunca havia elegido uma mulher para a função em 90 anos de história.

“É um momento único, com certeza. Para o Crea-SP e para mim. Me sinto honrada em ter o aval da maioria dos profissionais para continuar esse trabalho tão importante de inovação que vem transformando os serviços do Conselho e toda a nossa cultura organizacional”, afirma.

“A Lígia conhece muito bem o Crea-SP, como integrante do Sistema e enquanto profissional. Tem total capacidade de presidir o Conselho e nos mostrou isso ao vencer essas eleições. Temos a garantia de que as profissões seguirão sendo prioridade”, comenta o presidente Vinicius Marchese, que também venceu nessas eleições, mas para a presidência do Confea.

Na bagagem para o desafio, a nova presidente do Crea-SP soma passagens pela Associação de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia de Rio Claro (AERC), onde foi presidente por dois mandatos; pela União das Associações de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Baixa e Média Mogiana (UNABAM), em que foi coordenadora; e pela diretoria de Entidades de Classe do Conselho. A posse da engenheira será em janeiro de 2024.

