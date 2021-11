Kartódromo de Paulínia abre temporada de férias a partir de novembro

A estimativa é da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP). Serviços operacionais serão intensificados para garantir agilidade assistencial e maior segurança durante as viagens

Com o feriado prolongado de Finados, celebrado em 2 de novembro, a expectativa é que, entre sexta, 29, e terça-feira, 02, quase 3 milhões de veículos circulem pelos principais corredores rodoviários que ligam a capital ao interior e litoral paulista: Anchieta-Imigrantes, Ayrton Senna-Carvalho Pinto, Castelo Branco-Raposo Tavares e Anhanguera-Bandeirantes. Os dados são da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), que regula as concessionárias que administram as rodovias concedidas. Durante todos os dias do feriado, as ações de assistência rodoviária serão intensificadas em toda a malha concedida que abrange um total de 11,7 mil quilômetros de rodovias.

Para evitar congestionamentos, a Agência orienta os motoristas a programarem suas viagens, evitando os horários de maior movimento, previstos para sexta-feira, 29, das 16h às 20h, sábado, 30, das 8h às 12h e terça-feira, 02, das 11h às 20h. Os motoristas podem ainda se planejar utilizando informações de tráfego das rodovias, disponíveis nos sites das concessionárias. Além disso, mensagens com orientações serão veiculadas nos painéis eletrônicos (PMVs) distribuídos pela malha concedida.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que dá acesso aos municípios da Baixada Santista, a estimativa da concessionária que administra o trecho é de 200 a 310 mil veículos em direção ao litoral. Já na Ayrton Senna – Carvalho Pinto são esperados 998 mil veículos (nos dois sentidos) durante os dias de feriado. No Sistema Castello-Raposo a expectativa é que o fluxo seja de 609 mil veículos. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes devem circular 802 mil veículos, entre saída e chegada à capital, no período.

“Juntamente com as concessionárias, estamos reforçando nossas atividades operacionais e colocando à disposição do usuário todo o aparato assistencial para que, em caso de necessidade, o atendimento seja o mais rápido possível”, afirma Milton Persoli, diretor geral da ARTESP. “Nossa orientação é que os motoristas que vão pegar estrada se programem, dentro de suas possibilidades, e conduzam com consciência respeitando os limites de velocidade e as sinalizações para evitar acidentes.”

Em todas as rodovias haverá reforço no monitoramento, fiscalização, operação e manutenção dos equipamentos operacionais, como câmeras de TV, painéis de mensagem, veículos operacionais e em pessoal. Os Postos de Atendimento aos Usuários estarão abertos, com banheiros, álcool gel, material descartável, bebedouro e local de descanso prontos para receber os usuários atendendo aos protocolos sanitários.

Outros trechos

● Rodoanel: A concessionária que administra o Rodoanel Mario Covas (trechos sul e leste) aguarda mais de meio milhão de veículos, sendo 381 mil no trecho Sul e outros 181 mil no trecho Leste. Já no trecho oeste a estimativa é de aproximadamente 1 milhão de veículos.

● Tamoios: Para a Rodovia dos Tamoios, importante ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte, estão previstos 154 mil veículos.

Antes de pegar estrada

● Cuidados mecânicos: Verifique os itens de segurança, condições dos pneus, freios, luzes e limpadores de para-brisa. Se puder, faça um check-up na oficina mecânica de sua preferência antes da viagem.

● Atenção ao volante: Mantenha uma distância segura dos outros veículos; dê passagem quando solicitado; nunca dirija após ingerir bebida alcoólica; ultrapasse somente com segurança.

● Chuva e neblina: Em caso de condições adversas do clima, redobre os cuidados, reduza a velocidade e procure se guiar pelas faixas da rodovia. Lembre-se que os faróis baixos devem permanecer acesos e o acostamento só deve ser usado em caso de emergência. Nunca pare na pista.

● Emergências: Anote o contato da concessionária que administra a rodovia por onde vai passar. Em caso de emergência, pare em local seguro e acione a concessionária para o atendimento.

Sobre a ARTESP

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em 11,7 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 46% da malha estadual, abrangendo 293 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de cinco aeroportos regionais.