Juntos vamos vencer a fome!

Evento ainda vai apresentar vídeo sobre a trajetória do renomado maestro João Carlos Martins

“A relação da música e a profissionalização”. Este será tema da palestrante do mestre em violino Eduardo Semencio que acontece nesta terça-feira, 13, às 14h, na Estação Cultura de Campinas, para um público formado por alunos e professores do ensino fundamental II da rede pública. Durante a apresentação também será exibido um vídeo sobre a trajetória do maestro João Carlos Martins.

O evento faz parte do projeto Orquestra de Cordas Bachiana Filarmônica e Maestro João Carlos Martins, que é viabilizado pelo Governo do Estado de São Paulo, através do Edital ProAC 190729 e produzido pela Villa 7 Produções Culturais em parceria com a AH 7 Gestão Cultural.

O professor e músico Eduardo Semencio fará a palestra com a temática da música como meio transformador e profissionalizante. Durante sua exposição, contará a própria trajetória de carreira e demonstrará brevemente algumas composições.

Semencia é mestre em Violino pela University of Western Ontario (Canadá). Atualmente é violinista da Orquestra Sinfônica da Unicamp (OSU), Spalla da Orquestra Rock de Campinas e Diretor Administrativo – Financeiro do Conservatório Carlos Gomes.

Em 2019, foi convidado pela Universidade do Mato Grosso do Sul – UFMS para participar como camerista do concerto da Consciência Negra e ministrar masterclass para os alunos do curso de graduação.

Em 2017, participou como convidado do Villa-Lobos International Chamber Music Festival, em Los Angeles (EUA), e concertos com a Oficina de Cordas de Campinas em Munique – Alemanha.

Natural de Rio Claro (SP), iniciou seus estudos em 1992 na Escola Livre de Música ”Fábio Marasca”. Em 1996, passou a integrar a Orquestra Sinfônica de Rio Claro, da qual foi Spalla de 1997 a 2007. Ingressou em 2000 na Unicamp onde cursou bacharelado em música com habilitação em violino, concluindo em 2003 sob a orientação do Prof. Dr. Esdras Rodrigues.

Continuou seus estudos com Pablo de Leòn entre 2004 e 2008. Concluiu o Mestrado em Performance em 2018 na University of Western Ontario – Canadá na classe da Prof. Annette-Barbara Vogel.

SOBRE A VILLA 7 CULTURA

Com experiência de uma década no desenvolvimento de atividades culturais, a Villa 7 Cultura cria projetos assertivos, direcionados e personalizados para empresas que desejam promover a sinergia entre sua missão, visão e valores com as necessidades (reais) da comunidade que os recebe.

A partir do comprometimento necessário para condução dos projetos de maneira ágil e singular com transparência e boa utilização dos recursos, a Villa 7 estreita laços com ONGs, instituições e artistas, trabalhando árdua e intensivamente para levar o melhor conteúdo para plateias mais do que especiais.

SOBRE A AH7 GESTÃO CULTURAL

A AH7 Gestão Cultural atua para democratizar o acesso à arte e cultura para cocriar o futuro desejável para todos. Nascida em 2014, a AH7 tem a responsabilidade de gerir aquilo que é subjetivo, impalpável e simbólico de forma objetiva e organizada, sem riscos de interferência no processo criativo, sintonizando ideias e potencializando os resultados das ações pleiteadas.

