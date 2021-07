JRS completa seu 30º aniversário firme em sua missão, visão e valores

A empresa estimula o conhecimento de seus colaboradores e é reconhecida com grandes prêmios da área

A JRS completou no início deste mês de julho 30 anos de história. A empresa genuinamente jaguariunense nasceu do sonho de João Rodrigues dos Santos para ajudar micro e pequenas empresas a se administrarem por meio da informatização e gerar lucros, por isto hoje é líder no desenvolvimento de ferramentas inovadoras de gestão.

A ideia de João era fazer com que os gestores tivessem todas as informações da empresa em um clique, coisa que anteriormente somente um contador tinha ao final do mês. No inicio da década de noventa havia programas individuais que operavam módulos separados de faturamento, compras, estoque, financeiro, contábil, folha de pagamento, mas seu propósito era maior e com isso nasceu o programa “integra”, que é o carro chefe da empresa e que em um só sistema controla todos os módulos necessários a uma boa administração da empresa.

Durante sua trajetória a empresa passou por diversas inovações. Acompanhou o avanço das redes telefônicas, internet e softwares e, por isso, hoje atende mais de 660 empresas no Brasil e exterior de forma única e personalizada.

E, apesar do tempo, a JRS não perdeu seu valor: “Seriedade e honestidade naquilo que faz”.

A evolução da empresa também está diretamente atrelada à valorização de seus colaboradores que se mantém motivados diariamente para atingir as metas. Alguns deles, inclusive, estão nesta caminhada há mais de 20 anos. A Regina, proprietária e esposa de João, diz que sente orgulho com o crescimento da empresa e de seus colaboradores. “Minha maior satisfação, no momento, é vê-los crescendo e realizando seus sonhos”, diz.

A JRS cria, literalmente, líderes. As lideranças, também chamadas de colaboradores, precisam ter nível universitário e são estimulados a participar de cursos de Alta Perfomance, como da Master Mind, e eles compartilham seus conhecimentos e geram engajamento em reuniões semanais.

Reflexo disto são os prêmios que a JRS já recebeu, como por exemplo, a conquista do prêmio da Micro e Pequena Empresa (MPE) da Fundação Nacional de Qualidade em 2011, onde a empresa venceu na categoria Serviços de Tecnologia da Informação e em 2013 na categoria Setorial. Nestas ocasiões a JRS concorreu com mais de 96 mil empresas na categoria micro e pequena empresa. Posteriormente a JRS também ganhou dois prêmios do Instituto Paulista de Gestão (IPEG), um pela aplicação com resultado do Modelo de Excelência de Gestão (MEG) e pelo Case de Sucesso Marketing do BEM que introduziu a Responsabilidade Social na empresa e na comunidade.

O coordenador geral, Thomás Novaes, diz que é gratificante trabalhar na JRS e comemorar seus 30 anos. “A visão da empresa vai muito com meus princípios o que estimula os colaboradores a se desenvolverem, como novidade neste ano foi implantada a Universidade JRS, onde os colaboradores se aperfeiçoam e num sistema de gamificação ganham bônus e prêmios. A empresa tem todos os processos bem definidos, semelhante ao que ocorre nas grandes empresas”.

O trabalho interno, aquele feito com os colaboradores, assim como o externo, com os clientes, é de suma importância para a empresa. Ou seja, a satisfação de um é resultado da satisfação do outro. A experiência mercadológica criou líderes que hoje apresentam aos seus clientes as soluções tecnológicas mais avançadas, sempre levando em consideração as particularidades e necessidades de cada um.

Lideranças

Além de proprietário da JRS, João Rodrigues é presidente da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Jaguariúna. Em busca da formação de líderes e da retomada do setor de economia, a ACI por meio do seu posto SEBRAEAQUI estão sempre promovendo uma série de capacitações que fazem toda a diferença na vida do empresário/empreendedor de Jaguariúna. Fique de olho nas redes da instituição para garantir sua vaga nestes cursos.

A capacitação é fundamental, uma vez que o turismo e a inovação devem retomar com muita força. Cursos, consultorias e capacitações online e presenciais para todos os segmentos do comércio, prestador de serviço ou indústria, e neste momento de pandemia com uma forte e solida parceria com o Sistema S do Governo Federal.