João Alécio renova e amplia apoio com a Mega Kart para a temporada 2024

Pessoas interessadas podem se inscrever de forma gratuita até dia 28 de fevereiro para participar do evento que tem como tema Turnover e Quiet Quitting

São Paulo, fevereiro de 2024– Profissionais da área de gestão de pessoas, como diretores, gestores e analistas de Recursos Humanos, e pessoas interessadas pela área podem se inscrever gratuitamente para participar do FESA Experience, que acontece dia 29 de fevereiro (quinta-feira), das 9h às 12h, no CI&T de Campinas. As inscrições podem ser feitas até um dia antes do evento pelo site da Sympla – https://www.sympla.com.br/evento/fesa-experience-sobre-turnover-campinas/

O evento, idealizado pela FESA Group – o maior ecossistema de soluções integradas de RH do Brasil -, terá como tema o Turnover e o Quiet Quitting. O objetivo é entender os impactos e reflexos a nível local e global desses fenômenos, além de entender quais são as oportunidades para as empresas. Os dois movimentos ganharam força no período de pandemia devido às mudanças na relação dos colaboradores com suas empresas, tornando a pauta um dos maiores desafios das lideranças.

LEIA TAMBÉM:

O FESA Experience já foi realizado quatro vezes na capital paulista, além de já ter passado por Curitiba (PR) e Recife (PE). O evento é conduzido por Clayton Pedro, Managing Partner da FESA Group, e conta com a parceria das HRtechs do Ecossistema FESA – Trillio, Recrut.AI, VISIU Analytics e Swile – que atuam com soluções disruptivas para as dores e problemas causados pelo turnover nas organizações. Na edição de Campinas, também terá presença de Thassiane Soares, diretora e sócia regional Campinas da FESA Group, como anfitriã.

“Para reforçar nossa presença e capilaridade do Ecossistema de FESA, estamos preparando essa nova edição na cidade de Campinas junto com um de nossos parceiros, a CI&T. Nossa intenção é levantar o debate dos desafios de RH para quem atua na área, com assuntos atuais e necessários. O trabalho de gestão de pessoas impacta de forma crucial os negócios de uma empresa e os profissionais precisam estar atentos aos fenômenos e oportunidades”, diz Soares.

Serviço: FESA Experience em Campinas – Turnover e Quiet Quitting

Prazo para se inscrever: até 28 de fevereiro

Público: profissionais da área de gestão de pessoas, como diretores, gestores e analistas de Recursos Humanos, e interessados pela área

Data e horário: 29 de fevereiro (quinta-feira), das 9h às 12h

Programação: 9h – Welcome Coffee para networking; 9h30 – início das conversas com os especialistas; 11h30 às 12h – encerramento com cortesias.

Local: CI&T Campinas (Estrada Giuseppina Vianello di Napolli, 1455, Bloco C – Polo II de Alta Tecnologia)

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/fesa-experience-sobre-turnover-campinas/

