“Jaguariúna Solidária” recebe doação do Grupo UniEduk

A população que tem 30 anos ou mais pode ir até o Parque Santa Maria nesta quinta-feira, 22, para ser imunizada contra a Covid-19. A Prefeitura de Jaguariúna recebeu novas doses do imunizante e a vacinação que estava parcialmente suspensa foi retomada às 15h.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Maria do Carmo Pelisão, a cidade depende do envio dos imunizantes o que é feito por parte do Governo do Estado de São Paulo. “A situação foi normalizada rapidamente, por isso agora já voltaremos a vacinar quem tem 30 anos ou mais. É muito importante que a população seja imunizada para conseguirmos conter o coronavírus”, destaca a secretária.

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 15h às 19h no Parque Santa Maria. Os demais grupos prioritários também seguem recebendo as doses no mesmo local.

Para ser imunizado é preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência e o Cartão Cidadão. Além disso, a pessoa também deve fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura (jaguariuna.sp.gov.br) no link “Cidadão”.