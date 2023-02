Jaguariúna Solidária chega ao Tanquinho Velho nesta semana

O mutirão da Secretaria de Saúde de Jaguariúna contra a dengue visitou mais de mil imóveis neste fim de semana, dias 11 e 12 de fevereiro. No total, 1.258 residências foram visitadas pelos agentes.

Segundo balanço da secretaria, no bairro Nova Jaguariúna, no sábado, foram visitados 923 imóveis – 500 trabalhados, 381 fechados e 42 com recusa dos proprietários em receber os agentes. Foram coletadas 41 amostras de larvas do mosquito Aedes Aegypti.

Já no domingo, nos bairros Jardim Botânico e Colina do Castelo, foram visitados 335 imóveis, sendo 219 trabalhados, 105 fechados e 11 recusados, com 46 amostras de larvas coletadas.

A secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, reforça a necessidade de a população colaborar com os mutirões, permitindo a entrada dos agentes da secretaria nas residências. “É muito importante que a população colabore com os agentes, e também faça a sua parte evitando o acúmulo de água parada nas residências”, disse Maria do Carmo.

O trabalho dos mutirões contra a dengue consiste em inspecionar quintais e o interior das casas, sempre acompanhado por um morador, a quem são passadas as informações básicas sobre como evitar que haja acúmulo de água em locais ou recipientes.

Foto: Ivair Oliveira

