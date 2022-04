Jaguariúna recebe recursos e veículos do Governo do Estado

A Prefeitura de Jaguariúna recebeu do Governo do Estado, nesta segunda-feira, 18, cerca de R$2 milhões em liberação de recursos e veículos provenientes de programas estaduais. O repasse foi feito durante evento promovido pelo Governo do Estado no Instituto Agronômico (IAC), em Campinas, com a presença do governador Rodrigo Garcia.

A cidade recebeu uma van para o transporte de pacientes da saúde com deficiência, uma máquina retroescavadeira e um trator com implementos agrícolas, todos veículos zero-quilômetro, do Programa Nova Frota, além de R$750 mil do programa Respeito à Vida, para modernização do trânsito.

Segundo o Governo do Estado, no total foram entregues em Campinas 271 veículos e maquinários do Programa Nova Frota e liberados R$208,2 milhões para investimentos em obras nas cidades da região. Os veículos e maquinários foram destinados a 56 municípios da região de Campinas, com um investimento superior a R$90 milhões.