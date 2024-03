Jaguariúna recebe o projeto “Cine Renovias” nos dias 18 e 19 de março

Jaguariúna será a sede da abertura da Taça EPTV de Futsal Campinas 2024 nesta sexta-feira, 08, no Ginásio do Azulão. A partida que inaugura a competição deste ano será entre Jaguariúna e Águas de Lindoia, válida pelo Grupo C, a partir das 19h.

Mais cedo, às 18h30, haverá a cerimônia oficial de abertura. Segundo a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna, as delegações das 23 cidades que disputarão a Taça EPTV participarão do desfile de abertura no Azulão.

A cerimônia também contará com apresentações dos alunos do Projeto Campeões, promovido pela Prefeitura de Jaguariúna. A entrada é gratuita.

Na sequência, os jogos acontecerão de 11 de março a 9 de maio e as semifinais serão no dia 13 de maio. A disputa dos 3º e 4º lugares e a final serão no dia 18 de maio. A competição é promovida pelo Grupo EPTV há 38 anos.

