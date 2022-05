Jaguariúna recebe 1ª Copa de Marcha no mês de junho

Etapa da raça mangalarga marchador vai acontecer nos dias 10 e 11 no Campus V da UniFAJ

A cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo, vai receber a 1ª Copa de Marcha, evento oficial da raça mangalarga marchador realizado pelo Núcleo Bandeirantes em parceria com a Meio Rural. As provas vão acontecer no Campus V da UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna) nos dias 10 e 11 de junho (sexta e sábado), com início às 8h e término somente quando todas as categorias forem julgadas.

A programação do evento reserva um dia dedicado exclusivamente ao andamento da marcha picada e o outro ao andamento dos animais de marcha batida. “Estão aptos a participar da Copa de Marcha de Jaguariúna apenas os animais montados que tenham acima de 36 meses e um dia e estejam devidamente registrados no definitivo junto à ABCCMM (Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador)”, informa Gabriel Köhn Passos, gerente executivo do Núcleo dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador de Jundiaí, Região e Circuito das Águas.

Segundo Gabriel, o evento deve receber, em média, em torno de 150 animais. “Um dos destaques é que a Copa será julgada pelo experiente árbitro José Renato Costa Caiado”, comenta.

CAMPEÃO DOS CAMPEÕES

A competição, conforme explica Gabriel Köhn, começa com os mais novos, indo até os mais velhos. “Ao final, temos os grandes campeonatos onde há a disputa do Campeão dos Campeões de Marcha, que reúne somente aqueles cavalos que foram campeões em suas respectivas categorias”, diz. Aos vencedores é entregue um troféu e uma faixa, pois não há premiação em dinheiro, apenas a valorização dos animais.

A Copa de Marcha de Jaguariúna é uma etapa do Circuito Bandeirantes de Copas de Marcha que conta com um ranking próprio e, ao final, vai premiar os melhores cavalos deste ranking com motos e outros prêmios.

Jaguariúna foi escolhida para sediar a etapa por estar inserida em uma região onde a cultura da criação de equinos, especialmente Mangalarga Marchador, é muito forte. Além disso, a cidade possui infraestrutura e localização estratégica para receber os participantes e público. No local haverá praça de alimentação, estandes de diversos segmentos, selarias e toda a estrutura para receber o público.

SOBRE O NÚCLEO BANDEIRANTES

O Núcleo Bandeirantes foi fundado no ano de 2010 através da união de criadores paulistas do cavalo Mangalarga Marchador com o intuito de fomentar a raça no âmbito regional, trazendo a realização de

exposições especializadas, copas de marcha, cavalgadas, provas esportivas e cursos técnicos de aperfeiçoamento da criação e de mão de obra. O Núcleo é uma entidade devidamente credenciada pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM) para a realização de tais eventos.

Além disso, a entidade possui uma estrutura de diretoria ramificada, porém unida no mesmo propósito, comprometida com a ética e seriedade na organização das atividades.

Ao todo, atualmente, são mais de 50 núcleos regionais existentes e atuantes em todo país, e o Núcleo Bandeirantes se mantém como o 2º melhor junto ao Ranking de Núcleos que a ABCCMM mantém a fim de promover uma “competição” sadia pelo fomento em prol da raça.

SOBRE A MEIO RURAL

Meio Rural é um portal feito com exclusividade para quem ama a vida sertaneja, e que traz várias seções para quem é apaixonado pela vida no campo!

Sua equipe está constantemente conectada com as últimas tendências e novidades dentro do Meio Rural. No portal, o público vai encontrar uma variedade de notícias, artigos e informes dos principais eventos do cavalo Mangalarga Marchador. Contando com grandes e inspiradores parceiros, está continuamente comprometido em trazer inovação, informação e facilidades ao leitor.

SERVIÇO

1ª Copa de Marcha de Jaguariúna 2022

Data: Dias 10 e 11 de junho de 2022

Local: Campus V da UniFAJ

Endereço: Haras Jaguary, s/n, Jaguariúna (SP)

Entrada franca.