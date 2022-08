Jaguariúna realiza mutirão da Saúde para ginecologia e oftalmologia neste sábado, 27

Foto: Ivair Oliveira

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, conseguiu zerar a fila de espera por exames de ressonância magnética, depois da chegada e operação do novo aparelho de ressonância instalado no Hospital Municipal Walter Ferrari. Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, foram realizados 582 exames desde a inauguração do equipamento, em maio deste ano.

“Hoje não há mais fila de espera. Realizamos os exames em no máximo quatro dias. Não tínhamos dúvida de que a chegada desse aparelho de ressonância seria um importante avanço para a área da saúde do nosso município, e assim está sendo”, diz Maria do Carmo.

O aparelho de ressonância instalado no Hospital Municipal, da marca Siemens, é de última geração e foi adquirido com recursos federais por R$2,9 milhões. Também houve investimento nas adaptações estruturais e construção de uma sala baritada – com proteção radiológica – para receber o equipamento dentro do hospital.

O aparelho está instalado no Centro de Diagnóstico por Imagem, onde já se encontram os equipamentos de raio-x e de tomografia, entre outros. Ele consegue criar imagens em alta definição das estruturas internas do corpo humano. Serve para fazer o diagnóstico de tumores, doenças cardiovasculares, hepáticas, ortopédicas, renais, cerebrais, entre outras. É um exame que pode ser realizado em praticamente todas as partes do corpo humano e que possui uma ampla gama de indicações e de diagnóstico.

