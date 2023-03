Jaguariúna participa da Copa Integração da Terceira Idade com maior delegação da história

Jaguariúna terá 77 atletas e 8 representantes da comissão técnica no 13ª Copa Integração da Terceira Idade (CIETI) em Serra Negra neste sábado, dia 01. Esse é o número recorde de participantes do município na competição que conta com a participação de nove cidades do Circuito das Águas Paulista.

Além de Jaguariúna também participarão da CIETI Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro.

Serão 10 modalidades em disputa: dominó, buraco, truco, damas, xadrez, tênis de mesa, tênis de campo, voleibol adaptado, bocha e malha, envolvendo mais de 500 atletas acima de 60 anos.

Os atletas de Jaguariúna têm o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.

Nas 12 edições disputadas, Jaguariúna conquistou o título em 8 oportunidades, sendo atualmente tetracampeã.

