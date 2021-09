Jaguariúna é palco de mais uma história de sucesso

Estar com as portas abertas e em plena ascensão é uma vitória para a empresária que já passou por diversos desafios

O sonho de ter um negócio próprio é compartilhado por mais brasileiros do que o sonho de fazer carreira em uma empresa: 31,7% contra 19,5%. É o que diz a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Apesar de não ter sido um sonho e sim uma oportunidade, Aline Fernanda Paulo abriu seu próprio negócio no centro de Jaguariúna, com sócios, mas hoje é a única proprietária do Açaí Fruta Bella. Sua história como empresária começou em Artur Nogueira, mas como não prosperou, ela chegou a Jaguariúna e hoje comemora uma história de três anos.

O Açaí está localizado na Av. Lauro de Carvalho, 943, no centro, e foi muito bem aceito pelos jaguariunenses. Mas, como todo empresário de sucesso, Aline já passou por alguns perrengues.

Pouco tempo após a inauguração da loja, o Açaí foi assaltado cinco vezes no período de seis meses, fazendo a empresária até pensar em desistir. Os assaltos ocorreram com a loja fechada e com a loja aberta. Em ambas as situações, prejuízos em dinheiro.

“Na primeira vez foi com a loja aberta e um prejuízo de quase um mil reais em dinheiro; na segunda, levou dinheiro do caixa que tinha quase R$300; e o terceiro assalto também foi com a loja aberta. Na quarta vez o assaltante agiu no período em que a loja estava fechada quebrando a trinca da porta – este foi apreendido pela Polícia. Na quinta vez a porta de vidro foi quebrada e ele entrou no caixa e levou a gaveta do caixa embora (que tinha R$8). A ação levou 27 segundos e deu um prejuízo de mais de um mil reais”, relembra.

Pensando em fechar as portas, muitas pessoas e clientes mandaram mensagens de carinho e apoio para que ela não desistisse. Ela não desistiu e hoje comemora três anos de sucesso.

Aline oferece aos seus clientes a experiência de um local instagramável – aquele local onde os jovens gostam de fazer foto – moderno e aconchegante. Oferece qualidade de atendimento e diversidade de cardápio alguns sabores de sorvete, 14 sabores de açaí e quase 80 acompanhamentos.

“Com um lugar bonito, produto e atendimento bom, não tem como dar errado. Por isso, eu priorizo isso aqui”, afirma.

Tudo que construiu é motivo de muita alegria, pois a trajetória é árdua. ”Ter seu próprio negócio é muito difícil, mas também muito satisfatório”.

Pandemia

Apesar de todas as incertezas do período, Aline diz que não tem do que reclamar do primeiro ano de pandemia. “Não queria que fosse desse jeito, lógico, mas voltei com o delivery com força total”, conta.

Aline já trabalhava com o delivery, mas não era seu forte. “Com a pandemia atingi muitas pessoas que nunca tinham vindo aqui. Até mesmo agora que as coisas estão voltando ao normal eu continuo forte com o delivery”.

Com essa explosão, a empresária precisou contratar mais uma colaboradora. “Meu maior medo era mandar alguém embora. Como eu iria escolher quem mandar embora? Trabalhamos muito. Eu fiquei uns cinco meses sem faltar nenhum dia na loja. Da hora que abria até a hora que fechava”, relembra Aline.

A expectativa para a retomada está positiva. Ela acredita que o fim de ano deve ser muito próspero.