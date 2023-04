Jaguariúna é eliminada da Taça EPTV

Campanha ocorre no dia 06 de maio

Os moradores de Jaguariúna terão mais uma oportunidade de participar da Campanha de Doação de Sangue do Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). No próximo dia 6 de maio, uma equipe do Hemocentro estará na cidade para coletar as doações, das 8h30 às 12h, no Centro de Especialidades Médicas de Jaguariúna.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos), pesar no mínimo 50 kg, apresentar documento de identificação com foto e estar em boas condições de saúde.

O Centro de Especialidades Médicas de Jaguariúna fica na Rua Amazonas, nº 504, no Campus I da UniFAJ.

