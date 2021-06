Jaguariúna, Artur Nogueira e Amparo serão contempladas com unidades Poupatempo

Jaguariúna vai retomar as barreiras sanitárias nas entradas da cidade neste feriado prolongado de Corpus Christi. A medida atende a decisão conjunta dos prefeitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC), tomada em reunião on-line extraordinária realizada nesta terça-feira, 01. Além das barreiras, os municípios também irão reforçar a fiscalização contra festas clandestinas. O objetivo é tentar reduzir a circulação de pessoas ao longo do feriadão, em meio a um novo de aumento do número de casos e internações de pacientes infectados pelo coronavírus.

Os detalhes das ações foram definidos em reunião virtual, nesta quarta-feira, 02, pela manhã, da Câmara Temática de Segurança da RMC, que reúne secretários e diretores ligados à área da segurança de cada um dos 20 municípios. Representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil também participaram. As barreiras começam já nesta quarta-feira e prosseguem até o domingo, 06.

O prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, Gustavo Reis, manifestou preocupação com o quadro atual da Covid nas cidades e alertou para a possibilidade de adoção de medidas mais restritivas. “O cenário em vários outros municípios é o mesmo. Então, caso não haja uma melhora rápida, teremos que discutir medidas mais duras, assim como fizeram outras regiões do Estado”, disse o prefeito.

O trabalho de barreiras sanitárias durante o feriado de Corpus Christi será semelhante ao realizado no “megaferiado” anunciado na Capital paulista, entre os dias 26 de março e 4 de abril, quando as vigilâncias sanitárias e guardas municipais de cada cidade, com apoio da Polícia Militar, promoveram as barreiras em determinados horários do dia e da noite com objetivo de abordar veículos com placas de fora da região, além de aferir a temperatura das pessoas. O trabalho foi chamado de “cinturão regional”.

Além do prefeito Gustavo Reis, o secretário de Segurança Pública de Jaguariúna, Edgard Mello do Prado Filho, e o comandante da Polícia Municipal, Maurício Cezar Verdi, também participaram da reunião on-line.

“As barreiras servirão como foram de conscientização para as pessoas, sobretudo as que vêm para as cidades do Circuito das Águas. Já temos a experiência do cinturão sanitário que realizamos no final de março, que deu certo e ajudou a reduzir a circulação de pessoas”, disse o secretário Edgard.